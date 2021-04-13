Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'ndan Fitre Bağışı çağrısı

2001 yılında kurulmuş olan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren bir hayır kurumudur. Vakıf tüm faaliyetlerini, kurum, kuruluş ve bireylerden yani halktan gelen bağışlar sayesinde sürdürebilmektedir.

Kanser halihazırda zorlu bir süreç ve içinde bulunduğumuz bu dönemde herkesin olduğu gibi Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarının ve ailelerinin de halkın desteğine ihtiyaçları var. Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekât bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, sizler de bu ihtiyaçların karşılanmasına destek olabilirsiniz.

Bu bayram maalesef ailelerimizle olamayabiliriz ama maddi ve manevi desteğimizi paylaşırsak çocuklarımızın yüzündeki gülümsenin sebebi olabiliriz. Halkımız dilerse, bu yıl 40TL olarak belirlenen fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak yapabilir.

Fitre bağışlarıyla Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarının yüzündeki gülümseme sebebi olmak isteyen halkımız daha fazla bilgi için 0542 850 8700 ve 0542 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personellerimize ulaşabilirler.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesap Bilgileri:

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 16-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00.