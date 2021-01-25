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Kermiya'da eylem! Güneyin emekçileri ara bölgede eylem yapıyor!

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Kermiya'da eylem! Güneyin emekçileri ara bölgede eylem yapıyor!
Kermiya'da eylem! Güneyin emekçileri ara bölgede eylem yapıyor!

Güneyde çalışan işçiler karantinaya gitmek istemedikleri gerekçesiyle iş çıkışı olan saat 17 civarlarında Kermiya (METEHAN) geçiş noktasında eylem gerçekleştiriyor.

 

AİLELER DE DESTEK VERİYOR

İş çıkışı pankartlarla barikata gelen işçiler, karantinaya otellerine gitmek istemiyor.

Gerçekleşen eyleme güney Kıbrıs'ta çalışanların aileler de ellerindeki pankartlarla destek veriyor.

 

14 ARALIKTAN BERİ KARANTİNA

14 Aralık’tan bu yana kuzeye geçişlerine karantina uygulanan işçiler, kendilerine bir çözüm üretilmesini talep ederken, bugün çözüm üretilmemesi halinde kuzeye karantinaya geçmeyeceklerini ve sabaha kadar geçiş noktasında eylem yapacaklarını ifade ettiler.

ÇÖZÜM YOKSA EYLEM DEVAM EDECEK
Metehan Sınır Kapısı’nda çok sayıda polisin olduğu gözlemlenirken, geçişlerin polis tarafından kapatıldığı gözlemlendi. Öte yandan, barikatın kuzeyinde ise, uzun zamandır güneydeki işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türk işçiler ve aile yakınları da gerçekleşen eyleme destek veriyor.

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