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KGS-2, yarın yapılacak

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KGS-2, yarın yapılacak
KGS-2, yarın yapılacak

2019-2020 Öğretim Yılı Kolej Giriş Sınavlarının 2’nci Basamağı (KGS-2), yarın gerçekleştirilecek.

Kovid-19 pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılan düzenleme ile öğrenciler okullarda 250 kişiyi aşmayacak şekilde, 12’şer kişilik sınıflarda sınava alınacak.

Sınava, toplam Bin 878 öğrencinin katılması bekleniyor.

Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 10 sınav merkezinde, iki oturumda yapılacak.

Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.
Öğrenciler; iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre kayıt hakkı elde edebilecekler.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre toplam 620 öğrenci 2020-2021 öğretim yılı için devlet kolejlerine kayıt hakkı elde etmiş olacak.

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