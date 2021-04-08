KHYD, Gazimağusa’da lokma etkinliği düzenledi

1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri devam ediyor.

Çağımızın en önemli hastslıklarından olan Kanser’e dikkat çekmek ve bu yönde farkındalık yaratmak amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Gazimağusa Şubesi de bu çerçevede bugün Perşembe Pazarı’nda lokma etkinliği düzenledi. Dernek üyeleri gün boyu kurdukları standla lokma ve samsı satışı yaparak derneğe katkı sağlamak için uğraş verdiler.

Derneğin Mağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu etkinlik sırasında BRT’ye kısa bir değerlendirmede bulunarak, derneğin zor günlerden geçmekte olduğunu belirterek, düzenledikleri bu tür etkinliklerle derneğe katkı sağlamayı amaçladıkklarını kaydetti ve halka bu yönde gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.