Kıb-Tek yetkilileri kurumu ziyaret eden YDP Başkanı Arıklı ile görüştü

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (KIB-TEK) ziyaret ederek, kurum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

KIB-TEK Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3.5 saat süren toplantıya, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, As Başkan Muharrem Saygılı, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Kurum Genel Müdürü Ahmet Dargın ile birlikte KIB-TEK Mali Koordinatörü Hasan Başoğlu da katıldı.

Kurum hakkında bilgi almak isteyen tüm siyasi partilere kapılarının açık olduğunu vurgulayan KIB-TEK yetkilileri, bu bağlamda Arıklı’ya kurum ve genel olarak ülkenin elektrik enerjisi gündemine ait tüm konularda bilgi verdi.

Toplantıda Arıklı’ya KIB-TEK’in gelir-gider durumu, borç ve alacakları, maliyeyle olan mahsuplaşmada gelinen son aşama hakkında bilgiler de verildi. İhale yöntemiyle satın alınması için karar üretilen çift yakıtlı santraller ve bu santrallerin satın alma finansmanı konusu da ele alındı.

Kurum yetkilileri Arıklı’nın sorularını da yanıtlayarak, elektrik maliyet bileşenleri, yakıt tedarik süreçleri hakkında bilgiler verirken, akıllı sayaçların devreye girmesi ile birlikte artan fatura tahsilat oranı konusundaki verileri de paylaştı.

Ülke gündeminin en önemli maddeleri arasında bulunan enterkonnekte kablo projesine ait son gelişmeler konusunda da bilgilendirilen Arıklı’ya, geçmişte Türkiye ile imzalanan protokoller ve KIB-TEK ilişkisinin yanı sıra ihaleye çıkılacak yeni santrallerde yakıt olarak kullanılması hedeflenen doğalgaz temin süreçleri hakkında da geniş bilgi aktarıldı.