  • BIST 2.309,27
  • Altın 914.106
  • Dolar 14.7015
  • Euro 16.1511
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Kıb-Tek'e Yumurta Atan Şahıs Tutuklandı

» »
Lefkoşa’da elektrik faturasına sinirlenerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) binasına yumurta atan kişi tutuklandı.
Kıb-Tek'e Yumurta Atan Şahıs Tutuklandı

Lefkoşa’da elektrik faturasına sinirlenerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) binasına yumurta atan kişi tutuklandı.


Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.K.(E-26), bugün saat 14.00 sıralarında, elektrik faturasının yüksek meblağlı olmasına sinirlenerek, Kıb-Tek binasına giderek, bağırıp çağırdı.


Tasarrufunda bulundurduğu yumurtaları kurum binasına atarak, uygunsuz tavır ve harekette bulunan M.K., tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Işık: Astronomik elektrik faturalarını ikinci bir duyuruya kadar ödemeyin04 Nisan 2022 Pazartesi 16:05
  • Erhürman: İnsanların sinirlerini de halkın huzurunu da siz bozuyorsunuz04 Nisan 2022 Pazartesi 15:52
  • Pahalılığı protesto için çarşamba günü Girne’de eylem04 Nisan 2022 Pazartesi 15:51
  • Un Fabrikasının mart ayı elektrik faturası 200 BİN TL..04 Nisan 2022 Pazartesi 15:46
  • Hızlı internet için çalışmalar devam ediyor04 Nisan 2022 Pazartesi 15:27
  • Gıda Mühendisleri Odası'ndan Ramazanda Gıda Güvenliği Uyarıları04 Nisan 2022 Pazartesi 15:14
  • Erhürman: Belediyelerle İlgili Tasarıyı Geri Çekin Doğru Dürüst Çalışalım04 Nisan 2022 Pazartesi 15:11
  • Özersay: Menfaat İlişkisiyle Çürüyen Siyasete Herkesin Tepki Vermesi Lazım04 Nisan 2022 Pazartesi 15:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Perşembe Günü ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland ile Görüşecek04 Nisan 2022 Pazartesi 15:03
  • Gençler talepleri için birleşti04 Nisan 2022 Pazartesi 14:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti