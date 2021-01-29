KIB-TEK'te 34 personel kadrolandı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni yönetim kurulu Turan Büyükyılmaz Başkanlığında toplandı.Yönetim kurulu 28 Ocak 2021 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında kadro bekleyen geçici personelin durumunu karara bağladı.
Buna göre :Kurumun Teknecik santralinde geçici statüde istihdam edilen 5 Makina Mühendisi,19 Makine Teknisyeni,1 Kimya Mühendisi ve bir kimyagerden oluşan 26 personel ile çağrı merkezinde geçici statüde görev yapan 8 genel hizmet memurunun kadrolanmasında bir sakıncı olmadığı bildirilerek kadrolanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim kurulu Başkan ve Üyeleri kadrolamış oldukları tüm personele hayırlı olması temennisinde bulunarak bundan sonraki çalışma ortamlarında başarılar diledi.
Teknecik Santralı
Adı-Soyadı Kadrosu
1-
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26-
Nuri Gökalp
Mustafa Gündeğer
Zafer Nihat Akay
Musa Beycioğlu
Başak Çakmak
Osman Gül
Rifat Uluçınar
Ulaş Ünüvardır
Sermet Buran
Uğur Şimşek
Aykut Cırık
Özdoğan Büyük
Hasan Çeto
Mehmet Nay
Hamza Çoban
Denktaş Zurnacı
Ahmet Hacı
Emin Sığırtmaç
İbrahim Mustafa Ercüment
Ahmet Bayır
Lisani Alnur
Mustafa Kablan
Münür Urun
Enis Olcaytürk
Cemre Keskin
Kemal Mullaoğlu
Makina Mühendisi -III-
Makina Mühendisi -III-
Makina Mühendisi -III-
Makina Mühendisi -III-
Makina Mühendisi -III-
Elektrik Teknisyeni -III-
Elektrik Teknisyeni -III-
Elektrik Teknisyeni -III-
Elektrik Teknisyeni -III-
Elektrik Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Makina Teknisyeni -III-
Kimya Mühendisi -III-
Kimyager -III-
Çağrı Merkezi
Adı-Soyadı Kadrosu
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
Gölge Erna Zilci
Mustafa Yenigüç
Selçuk Özikiz
Ahmet Çağanağa
İlke Sözdemir
Ceylan Nazlı
Dilek Yanık
Salih Sabri
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