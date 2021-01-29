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KIB-TEK'te 34 personel kadrolandı!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni yönetim kurulu Turan Büyükyılmaz Başkanlığında toplandı.Yönetim kurulu 28 Ocak 2021 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında kadro bekleyen geçici personelin durumunu karara bağladı.
KIB-TEK'te 34 personel kadrolandı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni yönetim kurulu Turan Büyükyılmaz Başkanlığında toplandı.Yönetim kurulu 28 Ocak 2021 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında kadro bekleyen geçici personelin durumunu karara bağladı.

Buna göre :Kurumun Teknecik santralinde geçici statüde istihdam edilen 5 Makina Mühendisi,19 Makine Teknisyeni,1 Kimya Mühendisi ve bir kimyagerden oluşan 26 personel ile çağrı merkezinde geçici statüde görev yapan 8 genel hizmet memurunun kadrolanmasında bir sakıncı olmadığı bildirilerek kadrolanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulu Başkan ve Üyeleri kadrolamış oldukları tüm personele hayırlı olması temennisinde bulunarak bundan sonraki çalışma ortamlarında başarılar diledi.

 

 

Teknecik Santralı

 

 

            Adı-Soyadı                                                   Kadrosu

 

 

1-

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24-

25-

26-

Nuri Gökalp

Mustafa Gündeğer

Zafer Nihat Akay

Musa Beycioğlu

Başak Çakmak

Osman Gül

Rifat Uluçınar

Ulaş Ünüvardır

Sermet Buran

Uğur Şimşek

Aykut Cırık

Özdoğan Büyük

Hasan Çeto

Mehmet Nay

Hamza Çoban

Denktaş Zurnacı

Ahmet Hacı

Emin Sığırtmaç

İbrahim Mustafa Ercüment

Ahmet Bayır

Lisani Alnur

Mustafa Kablan

Münür Urun

Enis Olcaytürk

Cemre Keskin

Kemal Mullaoğlu

Makina Mühendisi -III-

Makina Mühendisi -III-

Makina Mühendisi -III-

Makina Mühendisi -III-

Makina Mühendisi -III-

Elektrik Teknisyeni -III-

Elektrik Teknisyeni -III-

Elektrik Teknisyeni -III-

Elektrik Teknisyeni -III-

Elektrik Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Kimya Mühendisi -III-

Kimyager -III-

 

 

 

Çağrı Merkezi

 

 

            Adı-Soyadı                                 Kadrosu

 

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

 

Gölge Erna Zilci

Mustafa Yenigüç

Selçuk Özikiz

Ahmet Çağanağa

İlke Sözdemir

Ceylan Nazlı

Dilek Yanık

Salih Sabri

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

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