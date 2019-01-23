Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır arasındaki denizcilik alanındaki işbirliği geliştiriliyor

Pilides, Mısırlı yetkililerle yaptığı ayrı ayrı görüşmeler sırasında Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır arasındaki denizcilik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve söz konusu işbirliğinin uygulamaya girmesi ile ilgili konuları görüştü.

Pilides, Mısırlı yetkililerle yaptığı ayrı ayrı görüşmeler sırasında Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır arasındaki denizcilik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve söz konusu işbirliğinin uygulamaya girmesi ile ilgili konuları görüştü.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Pilides, Mısır ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Mısır ile denizcilik alanı, Uluslararası Denizcilik Örgütü düzeyinde, (denizcilik ile ilgili) politika konuları ve bölgesel yönetim konusundaki işbirliğimiz mükemmeldir” dedi.

Yaptığı görüşmeler hakkında Müsteşar, Kıbrıs’ın bir denizcilik ülkesi olarak ikili ve üçlü işbirliği düzeyinde de güçlü bir ittifak sağlanan Mısır gibi önemli bir Akdeniz ülkesi ile işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Amiral Mamesh ile yaptığı görüşme hakkında ise Kıbrıslı yetkili, Kıbrıs Haber Ajansı’na, görüşmeyi çok önemli olarak niteledi ve “Kıbrıs bandıralı gemilerinin Süveyş Kanalını çok kullandıklarından dolayı Kıbrıs ile Süveyş Kanalı İdaresi arasında sağlanan işbirliği çok önemlidir” dedi.

Pilides, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır arasındaki işbirliğinin aynı zamanda uluslararası denizcilik politikası konularında da önemli olduğunu, hem Kıbrıs Cumhuriyeti denizciliğinin hem de uluslararası denizciliğin rekabetçi olmaya devam etmesi gerektiğine işaret etti.