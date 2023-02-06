Kıbrıs kafilesi Adıyaman'da göçük altında kaldı, kafileden bazıları göçükten çıkarıldı...
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Türkiye Rehberler Birliği:1 kafile Adıyaman İsias Hotel’in yıkılması sonucu enkaz altında
Türkiye Rehberler Birliği resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1 kafile Adıyaman İsias hotel’in yıkılması sonucu enkaz altındadır. Valilerimiz, Milletvekillerimiz, yerel kuruluşlar ve Bakanlıklarımızla iletişim halindeyiz. Aldığımız bilgilere göre enkazdan çıkartma çalışmaları başlamış durumdadır." dedi.
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detaylar gelecek
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