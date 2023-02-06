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Kıbrıs kafilesi Adıyaman'da göçük altında kaldı, kafileden bazıları göçükten çıkarıldı

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Kıbrıs kafilesi Adıyaman'da göçük altında kaldı, kafileden bazıları göçükten çıkarıldı
Kıbrıs kafilesi Adıyaman'da göçük altında kaldı, kafileden bazıları göçükten çıkarıldı

Kıbrıs kafilesi Adıyaman'da göçük altında kaldı, kafileden bazıları göçükten çıkarıldı...

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 Türkiye Rehberler Birliği:1 kafile Adıyaman İsias Hotel’in yıkılması sonucu enkaz altında

Türkiye Rehberler Birliği  resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada  "1 kafile Adıyaman İsias hotel’in yıkılması sonucu enkaz altındadır. Valilerimiz, Milletvekillerimiz, yerel kuruluşlar ve Bakanlıklarımızla iletişim halindeyiz. Aldığımız bilgilere göre enkazdan çıkartma çalışmaları başlamış durumdadır." dedi.

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