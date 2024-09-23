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Kıbrıs Meselesinde Üçlü Görüşme İçin Ekim Ayında Üç Olası Tarih Gündemde

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Kıbrıs Meselesinde Üçlü Görüşme İçin Ekim Ayında Üç Olası Tarih Gündemde
Kıbrıs Meselesinde Üçlü Görüşme İçin Ekim Ayında Üç Olası Tarih Gündemde

Kıbrıs meselesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için yapılan diplomatik girişimler, Birleşmiş Milletler gözetiminde bir üçlü toplantı düzenlenmesini hedefliyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin BM Genel Sekreterliği’ne Ekim ayı içinde üç olası tarih önerdiği bildirildi. Bu tarihlerden ilki ekim ortasında, diğer ikisi ise ekim ayının son haftasında. Lefkoşa yönetimi, bu tarihlerde toplantı için uygun olduklarını ifade ederken, Atina yönetimi de bu gelişmelerden memnun görünüyor.

Yunan hükümetinden üst düzey bir kaynağın verdiği bilgilere göre, Kıbrıs meselesine yönelik müzakerelerin yeniden başlaması konusunda ılımlı bir iyimserlik hâkim. Atina'nın, BM'nin merkezinde gerçekleşecek olası bir toplantıyı desteklediği belirtiliyor. Bu gelişme, taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden canlanabileceğine dair bir umut oluşturuyor.

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