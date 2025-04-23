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Kıbrıs Sorunu: Müzakereciler gelecek hafta başı görüşecek

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Kıbrıs’ta iki tarafın müzakerecilerinin, gelecek hafta başı bir araya geleceği belirtildi.
Kıbrıs Sorunu: Müzakereciler gelecek hafta başı görüşecek

Haravgi gazetesi, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın haberine atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun gelecek hafta başı yeni bir görüşme yapacağını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamasına dayanarak liderlerin 5 Mayıs’ta yeni bir görüşme yapacağını anımsattı.

Liderlerin, 2 Nisan’daki görüşmede gençlik komitesi kurulması, müzakereciler düzeyinde mayınlarla ilgili görüşme yapılması, iklim değişikliği ve çevreyle ilgili inisiyatifler konusunda çalışılması konusunda mutabık kaldıklarını anımsatan gazete, liderlerin de temsilcilerinden geçiş noktalarıyla ilgili görüşmelere devam etmeleri ve ara bölgedeki güneş enerjisi santrali konusunu değerlendirmelerini de talep ettiğini yazdı.

Gazete şu ana kadar düşük siyasi düzeydeki Güven Yaratıcı Önlemler konusunda ilerleme sağlandığını, geçiş kapılarının açılması noktasında ise büyük anlaşmazlıkların bulunduğunu iddia etti.

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