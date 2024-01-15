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Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi oluşturuldu

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, KTBB’nin Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi oluşturduğunu açıkladı.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi oluşturuldu

Esendağlı, KTBB’nin Kıbrıs sorununun en önemli ve güncelliğini hiç yitirmeyen konularından biri olan “mülkiyet” ile doğrudan ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliğinin artırılması konusunda daha yoğun çalışma yapma kararı aldığını söyledi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Taşınmaz Mal Komisyonu komitesi oluşturuldu.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yaptığı yazılı açıklamada, Taşınmaz Mal Komisyonu önünde başvuru takip eden avukatların gönüllü görev yapacağı KTBB Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi’nin 11 Ocak tarihli Baro Konseyi kararı ile oluşturularak, faaliyetlerine başladığını duyurdu.  

Esendağlı, KTBB’nin Kıbrıs sorununun en önemli ve güncelliğini hiç yitirmeyen konularından biri olan “mülkiyet” ile doğrudan ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliğinin artırılması konusunda daha yoğun çalışma yapma kararı aldığını söyledi.

Esendağlı komitenin bu çerçevede, Av. Özkul Özyiğit başkanlığında, Murat Metin Hakkı, Burcu Sertbay, Nil Dimililer, Betül Ciyaslıoğlu ve Gül Gürkan Konti’nin katılımıyla oluşturulduğunu belirtti.

Komite, Taşınmaz Mal Komisyonu huzurundaki süreçlerin daha etkin ve süratli çalıştırılabilmesi için pratikte ve yasal zeminde yapılabilecek çalışmalara yoğunlaşarak, konuyla ilgili tüm muhataplarla iş birliği gerçekleştirme amacı taşıyacak.

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