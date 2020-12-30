Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği basın bildirisi yayımlayarak halkın ve üreticilerin yeni yılını kutladı. Yayımlanan mesajda ‘Üreticilerimizin Üretim Umutları Gibi, 2021 Yılı’nın Umutla Gelmesi, Üretimle Gelmesi, Sıhhat ve Bereket ile Gelmesi’ temennisinde bulunuldu.

Basın bürosu aracığıyla açıklamada bulunan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç.KELLE ise sürdürülebilir tarım ve ülke politikalarından uzak anlayışla üretilen politikalara rağmen ayakta kalmayı değil üretimi devam ettirmeyi misyon edinmiş tüm üreticilerini yeni yıl vesilesi ile yürekten kutladığını belirtti. Açıklamasında ayrıca bugün ülke hayvancılık sektörünün yaşadığı sıkıntının tek mimarının ‘Re-Aktif’ politikalar olduğunu işaret ederken, sadece hayvancılık sektöründe değil tarımın tüm alanlarında ‘Pro-Aktif’ politikalardan yoksun politika yürütüldüğü de gerçeklerimiz arasındadır ifadelerine yer verdi.

‘Üreticilerimizin Üretim Umutları Gibi, 2021 Yılı’nın Umutla Gelmesi, Üretimle Gelmesi, Sıhhat ve Bereket ile Gelmesi’ temennisini yineleyen Genel Başkan KELLE 2020 yılının sadece ülkemizde değil Dünyamızda da kötü hatıralarla dolu olduğunu işaret etti. Kötü geçen 2020 yılının Kıbrıs Türk’üne hatırlattığı tek olgunun sürdürülebilir tarım politikaları ile ülkelerin kalkınması olması yanında, 2020 yılının Kıbrıs Türk Halkı’na hatırlattığı en önemli olgulardan bir tanesinin de milli mücadele yıllarında olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde tüm paydaşların bir arada toplanılabileceğidir. Bu vesile ile birliğin yayımlanan yeni yıl mesajında olduğu gibi 2021 yılının tüm halkımıza sıhhat ve bereket ile gelmesini temenni etti.