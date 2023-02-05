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Kıbrıs Türk Devleti'nden sonra şimdi de "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Yaşasın güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” dedi.
Kıbrıs Türk Devleti'nden sonra şimdi de "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türkü, Kıbrıs Adası’nda eşit egemen devlet sahibi bir halktır. Ana vatanımızın desteği ile devletimiz her gün güçlenmekte, kökleşmektedir” dedi.

“Ana vatanımızın garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı vazgeçilmezdir” diyen Ertuğruloğlu, “Yaşasın güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadelerini kullandı.

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