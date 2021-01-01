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Kıbrıs Türk Halkı Aşıya sıcak bakıyor

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AA muhabiri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( KKTC)e kısa süre içinde başlayacak Kovid-19 aşı programıyla ilgili vatandaşlardan görüş aldı.
Kıbrıs Türk Halkı Aşıya sıcak bakıyor

AA muhabiri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( KKTC)e kısa süre içinde başlayacak Kovid-19 aşı programıyla ilgili vatandaşlardan görüş aldı.

Esnaf Mustafa Nagaş, aşı olacağını belirterek, " Koronavirüs aşısı artık insanların vazgeçemeyeceği bir aşı, mecburen yaptırmak zorundalar. Biz de ailece yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Koronavirüs aşısına güvendiğini dile getiren Nagaş, bundan başka da alternatifin olmadığını kaydetti.

Nagaş, aşı yaptırmayarak Koronavirüs riskini taşımak istemediğini, hem kendisini hem de ailesini garantiye almak istediğini söyledi.

Emekli Özkul Özyiğit, aşı olunması gerektiğini belirterek, başka türlü virüsten korunamayacaklarını ifade etti.

Özyiğit, "Bütün dünya aşıyı bekliyor, bize gelirse niye olmayalım? Başka çaremiz yok, zannedersem dünya bu illetten başka şekilde kurtulamaz, aşı ile kurtulacak, ona inanıyorum. İnşallah Türkiye'de de bu aşı bulunur ve ithalattan kurtulmuş oluruz, yerli malı aşı kullanmaya başlarız." diye konuştu.

Öğrenci Fettah Uzun, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri üzerine aşı olmak istediğini söyledi.

Uzun, "Bu, uluslararası bir salgın, böyle bir salgında da bilirkişi olarak bize beyanda bulunanları esas almamız gerekiyor. O yüzden olmayı düşünüyorum. Aşı olma konusunda negatif değilim." ifadelerini kullandı.

"HALK SAĞLIĞI İÇİN AŞI OLMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Memur Uğur Avşar, kendi sağlığından önce ailesi ve yaşlıların sağlığı için aşı olmayı düşündüğünü söyledi.

Avşar, "Halk sağlığı için aşı olmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye'den aşı gelecek. Anavatanımız bizi düşündüğü ve aşıyı gönderdiği için, onlara da güvendiğim için aşı olacağımı söylemek istiyorum." dedi.

Çalışan Cansel Deniz Irving, kendi ve toplum sağlığı için Kovid-19 aşısı olmayı düşündüğünü kaydetti.

Irving, "Dünyanın normal rutinine girebilmesi için aşı olmamız gerekir. Kovid-19 artık bir gerçek, bundan kaçamayız. Kendimizi ve çevremizi korumak için aşılanmamız gerekiyorsa aşılanacağız." diye konuştu.

Sağlıkçı Mehmet Emin Kaptan, kendini ve halk sağlığını koruması adına Kovid-19 aşısı olacağını söyledi. Kaptan, "Aşı olmak, herkesin kişisel sorumluluğudur. Bu illetten kurtulmak için herkesin olması gerekir." ifadelerini kullandı.

İletişim Uzmanı Ayça Çınarlı, şu anda tek kurtuluşun aşı olmak olduğunu belirterek, Kovid-19 aşısı olma yönünde bir iradesinin olduğunu söyledi.

Çınarlı, "Kovid-19'a karşı bilenen ve etkili bir tedavi yok. Dolayısıyla bütün dünyaya sunulan çözüm budur. Biz de bunu dikkate alıyoruz." diye konuştu.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, 28 Aralık'ta yaptığı açıklamada, KKTC'ye aşıların bir kısmının Avrupa Birliği (AB) üzerinden, bir kısmının da Türkiye üzerinden geleceğini belirterek, "Türkiye'ye aşılar bugün yarın gelecekti. Oraya geldikten sonra aşıların tetkikleri, kontrolleri yapılacak, aşılamaya geçilecek ve bir miktar aşı da bize verilecek. Önümüzdeki 10 gün içinde aşıların bize de gelmesi bekleniyor." ifadelerini kullanmıştı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner de 24 Aralık'ta Türkiye ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı 500 bin doz aşının KKTC'ye gelmesi için gerekli tüm konuların karara bağlandığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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