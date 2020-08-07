Kıbrıs Türk Kültür Derneği: “Erenköy direniş destanıdır”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Erenköy Direnişi’nin üniversite öğrencileri ve az sayıda Mücahidin yarattığı direniş destanı olduğunu belirtti.

Dernek Genel Merkezi’nden Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıl dönümü nedeniyle yayımlanan mesajda, Erenköy’ün, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın örgütlenme sürecinde Türkiye’den silah, cephane gibi lojistik destek olanaklarının sağlanmasında önemli bir giriş noktası ve köprübaşı görevini yerine getirdiği belirtilerek, Kıbrıs Türk halkının, bu görevin etkinliğinin sonucu olarak 21 Aralık 1963 Akritas Planı ile başlatılan soykırım saldırılarına karşı direndiği ifade edildi.

Mesajda, “Erenköy Savaşı, Kıbrıs Türk Halkı’nın, var oluş savaşının bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik mücadelesinin önemli tarihi dönüm noktalarından biridir. Erenköy Savaşı, Kıbrıs Türk halkının varoluş tarihinin her aşamasında ortaya koyduğu gibi inandığı hedeflere ve zafere kararlılık yürüyüşünün kutlu tarihidir” denildi.

Mesajda, Erenköy Savaşı’nın, Türkiye ile lojistik olanaklar sağlayan, Kıbrıs Türk halkının direniş gücünü takviye eden köprübaşını yaratan kahraman insanların savaşı olduğu vurgulanarak, “Bu kahramanlar, vatan ve millet sevgisinin üstünlüğünü, önemini ve Türk halkının Kıbrıs’ta varlığını, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını, yani Enosis’in önlenmesini, egemen, bağımsız ve özgür olmayı bir milli görev olarak yüklenen Kıbrıs Türk halkının var oluş savaşçılarıdır” denildi.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de dikkat çekilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve halkımızın geleceğini, egemen, bağımsız bir devlette özgür ve barış içinde yaşamayı sürdürecek koşulları geliştirecek, Doğu Akdeniz’de çıkarlarımızın korunmasını sürdürecek kritik bir dönemde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yaşıyoruz. İşte bu süreçte Siyasal Tarihimizde yaşanan dönüm noktaları ve gerçekler, geleceğimizi belirlemiş olan kilometre taşları dikkate alınarak, halkımızın ve devletimizin milli çıkarları temelinde sağduyu içinde hareket edilmesinin önemi büyüktür.”

Mesajda, Erenköy şehitleri rahmet ve şükranla anılarak, gazilere ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükran belirtildi.