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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden Barolar Birliği'nin eylemine destek

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden Barolar Birliği'nin eylemine destek
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden Barolar Birliği'nin eylemine destek

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden Barolar Birliği'nin eylemine destek...

İşte KTMMOB'nin açıklaması:

Anayasası Mahkemesi kararının okunması sonrasında yurt içi / dışından yapılan ve hedef gösterilmeye varan kabul edilemez açıklamalara karşı, adaletin ve hukuk devletinin teminatı bağımsız yargıdan taviz verilmeyeceğine yönelik Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi ve Mahalli Barolar 19 Nisan 2021 saat 09:30da Lefkoşa Mahkemeler önünde eylem gerçekleştirecektir.

KTMMOB Yönetim Kurulu; Kıbrıs Türk Halkının kurumlarına sahip çıktığının, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığından ödün verilmeyeceği sesinin yükseltileceği eylemi düzenleyen ilgili meslek örgütüne dayanışmasını ve desteğini bildirir.

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