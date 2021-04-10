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Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

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Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği (KTÖB) Başkanı Abdurrahman Arıkan, yaklaşan Ramazan Ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği (KTÖB) Başkanı Abdurrahman Arıkan, yaklaşan Ramazan Ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Arıkan mesajında, “Oruç ibadetimizi eda ettiğimiz bu ay, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği özel günlerdir. Ayrıca fakir, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizi, aziz şehitlerimizin emaneti kıymetli şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi ihmal etmemeye bu ay daha çok dikkat etmeliyiz.” diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulması, Ramazan ayı boyunca aile, komşu, ev ziyaretlerinde bulunulmamasının gerekliliğine de işaret eden Arıkan, “Bu mübarek ayın ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum” dedi

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