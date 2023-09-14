  • BIST 8118.75
  • Altın 1653.801
  • Dolar 26.9332
  • Euro 28.6871
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a ziyaret gerçekleştirdi

»
Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a ziyaret gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a ziyaret gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Oda Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyetle temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a hareket etti. Oda Heyetinin ziyareti kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından düzenlenen Türk Dünyası Yatırım ve İş Forumu ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı’na katılacak.

Oda Başkanı Deniz ve beraberindeki heyet ilk olarak Türk Devletleri Teşkilatı “Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu” toplantısına katıldı.

Açılış konuşmasını T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun yapmış olduğu toplantıda çok modlu ulaştırma rotalarının geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, görüşler paylaşıldı.

Etkinlikte Oda Başkanı Turgay Deniz’e Başkan Yardımcısı Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Evren Günsel Erçelik, Alp Cengiz Alp, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve İş Geliştirme Uzmanı Ayten Dellaloğlu eşlik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetinin temasları hafta sonuna kadar devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Niyazi Kızılyürek: Türkiye’nin AB üyeliğinin sonlandırılması büyük hata olur13 Eylül 2023 Çarşamba 20:25
  • Türkiye’de diyanet geçinemeyen milyonlar için dua yayınlandı12 Eylül 2023 Salı 12:05
  • 1 milyon kazandı! Rabia Birsen Göğercin'in eline geçecek net para ne kadar?11 Eylül 2023 Pazartesi 15:07
  • Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidiyor08 Eylül 2023 Cuma 09:59
  • İsias Hotel soruşturmasında flaş gelişme! Kolonlar ve demirler kesilmiş!08 Eylül 2023 Cuma 08:18
  • İstanbul'u sağanak vurdu: 2 can kaybı06 Eylül 2023 Çarşamba 08:32
  • Atina’dan Ankara’ya ziyaret... İşte önemli detaylar05 Eylül 2023 Salı 15:09
  • Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak?05 Eylül 2023 Salı 09:34
  • Fidan, bugün Ankara'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüşecek05 Eylül 2023 Salı 08:07
  • Bot kazasından sonra yoğun bakıma alınan Ali Sabancı, uyandırıldı31 Ağustos 2023 Perşembe 08:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti