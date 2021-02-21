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Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerinden yardım kampanyasına destek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla ‘Bir elden yardım’ kampanyası başlatmıştı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerinden yardım kampanyasına destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla ‘Bir elden yardım’ kampanyası başlatmıştı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) bunun üzerine yazılı bir açıklama yaparak, “Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde, ihtiyaçlı olan herkese el uzatmak en önemli insanlık görevimizdir” denildi.

KTTO üyesi tedarikçilerin katkılarıyla ihtiyaçlı kişilere ulaştırılmak üzere 3 bin paket bulgur, 3 bin paket nohut, 3 bin paket pirinç, 3 bin paket mercimek, 3000 kg patates ve 3000 kg soğan, 180 paket makarna, 180 adet şampuan, 360 adet çorba, 360 paket zeytin, 360 adet sabun, Demirhan Çemberi’nde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait Engelsiz Yaşam Evi’ne teslim etti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Bu zorlu süreçte ‘birlik olmak’ dayanışmanın ilk şartıdır. KTTO yardımlarına her zaman olduğu gibi devam edecektir.”

İhtiyaçlı kişilere yardım etmek isteyen değerli üyelerimizin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait 0539 103 22 65 telefona başvuru yapmaları rica olunur.”

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