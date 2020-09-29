Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği:Kurallara uygun bir şekilde taşımacılığa devam edeceğiz

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı 1 Ekim’de okulların açılması kararını doğru bulduklarını ve şartlara uygun bir şekilde taşımacılığa başlayacaklarını açıkladı.
DETAY ÖZEL- HASAN HÜSEYİN
KKTTB Başkanı Menteş Aytaç imzalı açıklamada ‘Covid-19 sürecinde en fazla mağdur olan sektör olmamıza rağmen sistemin devam edebilmesi,öğrencilerin mağdur olmaması, eğitimin başlaması adına kurallara uygun olarak taşımacılığa başlayacağız’’ dendi.
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