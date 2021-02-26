Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliğinden Eylem Kararı…

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), bugüne kadar hükümetten yapmış oldukları taleplerin hiçbirine yanıt alamadıkları gerekçesiyle 2 Mart Salı günü eylem yapma kararı aldıklarını duyurdu.

KTTTB Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Özsezer açıklamasında, Mart 2020’den itibaren çalışmadıklarından dolayı, hükümetten; seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ücretlerinden muafiyeti ve geliri olmayan turizm taşımacılarına 15 bin TL hibe talebinde bulunduklarını söyledi. Özsezer, okulların kapalı olmasından dolayı, öğrenci taşımacılığı yapan işletmecilerin de hayatını idame etmeleri için sözleşmede hakları olan tutarın yarısını, işletme çalışanlarına da 1500 TL destek talep etmelerine rağmen ekim ayından itibaren hiçbir destek alamadıklarını ileri sürdü.

Bunun yanında, hükümetten risk gurubunda olan sektör çalışanlarına aşılama yapılmasını, pandemi taşımacılığında adaletli olarak dağıtım yapılmasını, turizm taşımacılarının rezervasyonlu yolcu alımı için gerek Güney, gerekse Ercan Havalimanı’ndan yolcu alınabilmesi için gerekli açılımının yapılmasını talep ettiklerini kaydeden Özsezer, bu taleplerinin de cevapsız kaldığını iddia etti.

Özsezer, “Artık bıçak kemiğe dayandı. Evimizin mutfak masraflarını dahi karşılayamayacak duruma gelmiş olmamızdan dolayı sesimizi hükumet edenlere duyurmak için eylem kararı almak zorunda kaldığımızı tüm kamuoyuna duyururuz” dedi.