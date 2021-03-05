  • BIST 1.538
  • Altın 410,007
  • Dolar 7,5185
  • Euro 8,9737
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Yeşilay Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

» »
 Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yeşilay Haftası’’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Yeşilay Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

 Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yeşilay Haftası’’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Fatma Çamlıköylü, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’nin kurulduğu ilk yıldan bu yana Uluslararası Yeşilay Federasyonu’na üye bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, gelecek nesillerin sağlıklı  şekilde yetişmesi amacıyla, başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumu oluşturan tüm bireylerde bağımlılık ve zararlı alışkanlıklar hakkında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu bağlamda, sigara, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığı alanında da bilgilendirici çalışmalar yürüttüklerini belirten Çamlıköylü, üniversitelerde oluşturulan Yeşilay Öğrenci Kulüpleri aracılığıyla; birçok genç gönüllüyle bu alandaki mücadeleyi yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

Çamlıköylü, “Bu hedeflerle çalışmalarına devam eden derneğimiz, 2019 yılında ‘’Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Danışmanlık Merkezini- (KıbrısYEDAM) topluma kazandırmayı başarmıştır. KıbrısYEDAM’la halk sağlığı alanında önemli bir eksiklik olan ayaktan psiko-sosyal destek hizmeti ücretsiz olarak sunulmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En fazla yağış nereye düştü?05 Mart 2021 Cuma 12:23
  • Saner: “Restoranların açılması için Üst Komite’den olumlu karar çıkarsa, Bakanlar Kurulu onaylayacaktır”05 Mart 2021 Cuma 11:03
  • UKÜ’de Yurtlara Polis Kontrolü05 Mart 2021 Cuma 10:57
  • Saner açıkladı: Kabine değişikliği yapılacak mı?05 Mart 2021 Cuma 10:52
  • Pandemi Hastanesi santrali devreye girdi05 Mart 2021 Cuma 10:18
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor!05 Mart 2021 Cuma 10:16
  • Sol Hareket:Kayyum rejimini reddediyoruz!05 Mart 2021 Cuma 10:03
  • Lefkoşa-Girne yolunda araç yangını05 Mart 2021 Cuma 09:53
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Josep Borrell’i kabul edecek05 Mart 2021 Cuma 09:44
  • Kamu Maaşlarına tırpan! HP dondurulabilir, geçici uygulama kalıcı olabilir!05 Mart 2021 Cuma 09:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti