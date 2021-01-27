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“Kıbrıs’ın Geleceği” düzenlenen çevrimiçi seminerde tartışıldı

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Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği ile İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, London School of Economics Türk Think Tank grubu Circle Foundation ile iş birliğinde Kıbrıs’ın geleceğine dair bir dizi seminer düzenliyor.
“Kıbrıs’ın Geleceği” düzenlenen çevrimiçi seminerde tartışıldı

Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği ile İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, London School of Economics Türk Think Tank grubu Circle Foundation ile iş birliğinde Kıbrıs’ın geleceğine dair bir dizi seminer düzenliyor.

BRT’den canlı yayınlanan ve çevrimiçi olarak yapılan seminerin birinci ayağına, Birleşik Krallık milletvekili Andrew Rosindell, eski milletvekilleri Lee Scott ile İngiltere Kıraliyet Yüksek Baro avukatı Anayasa Hukuk Uzmanı Michael Stephen ve Prof. Dr. Hüseyin Işıksal konuşmcı olarak katıldı.

Seminerde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sesli mesajları da paylaşıldı. Cumhurbaşlkanı Tatar mesajında, Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir barış için KKTC'nin tanınması gerektiğini belirtti. “Kıbrıslı Türklerin uzun süredir kendi devlet işlerini yönettiğini belirten Tatar, "Bu nedenle, uluslararası topluma kendi devletimizin tanınmasını hak ettiğimizi söylüyoruz. Şu anda Kıbrıslı Türklerin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak, politikam, adada iki eşit egemen devletimiz olması gerektiğidir” diyen Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin tüm iyi niyetlerine rağmen Annan Planı dahil bütün çözüm çabalarının Rumların tavırları nedeniyle başarısızlığa uğradığını kaydetti. Tatar, “Dolayısıyla yeni politikamız bu ve bu politikayı yüzde 100 Türk hükümetiyle uyum içinde yürütüyoruz. Yeni görüşmelerin eşit egemenliğe dayanması gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalıcı bir çözüm bulunması, bunun "Kıbrıs Cumhuriyeti" temelinde olmaması gerektiğini ifade eden Tatar, biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere iki yeni devlet olması ve ikisinin de birbirini tanıması gerektiğini ve ancak bu durumda kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabileceğini dile getirdi.

"Egemenliğimizi istiyoruz, eşitliğimizi istiyoruz”diyen Cumhurbaşknı, adadaki iki halktan biri olduklarını ve Kıbrıslı Rumlar kadar kabul görmeyi hak ettiklerini, uluslararası arenada her fırsatta bunu dile getirdiklerini söylyerek, bu temelde adil bir çözüm bulunmasının, tüm Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliği sağlayacağını da vurguladı. Seminerlerin ikincisi, 24 Şubat’ta, üçüncüsü ise 24 Mart’ta gerçekleştirilecek.

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