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Kıbrıs’ın tek zehirli yılanı Gufi hakkında bilmeniz gerekenler

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Taşkent Doğa Parkı, Kıbrıs adasında “Gufi” olarak bilinen Kıbrıs Engereği (Macrovipera lebetina lebetina) hakkında önemli bir uyarı yaparak, bilinmesi gerekenleri anlattı.
Kıbrıs’ın tek zehirli yılanı Gufi hakkında bilmeniz gerekenler

Taşkent Doğa Parkı, Kıbrıs adasında “Gufi” olarak bilinen Kıbrıs Engereği (Macrovipera lebetina lebetina) hakkında önemli bir duyuru yaptı.

Kıbrıs’ın tek zehirli yılan türü olan bu engerek, Akdeniz iklimine mükemmel bir şekilde uyum sağlamış olup, adaya özgü ve koruma altındadır. Halk arasında büyük bir korku kaynağı olmasına rağmen, Kıbrıs engereği sanıldığı kadar tehlikeli değil.

Kıbrıs engereği ısırıklarına karşı en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak önerilirken, bu yılanlar tehdit edilmedikçe insanlara zarar verme eğiliminde değillerdir. Zehirli olmasına rağmen, insanlarla temastan kaçınır ve avı olarak görmediği canlılardan uzak durur. Tehdit hissettiklerinde ise hareketsiz kalarak, tehdit unsurunun uzaklaşmasını beklerler...

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, doğada bir Kıbrıs engereği ile karşılaşıldığında yapılması gereken tek şeyin yılanı rahatsız etmeden uzaklaşmak olduğu vurgulandı. Son 70 yıl içinde Kıbrıs engereği saldırısı sonucu hayatını kaybeden bir vaka bulunmuyor. Bahçenizde bir Kıbrıs engereği ile karşılaştığınızda, yılan ile göz temasını kaybetmeden 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’nı aramanız yeterli.

Taşkent Doğa Parkı, Kıbrıs’ın bu nadir ve güzel canlısını koruyarak, doğa ile barış içinde yaşamanın önemini belirtiyor.

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