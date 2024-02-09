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Kıbrıslı Türk avukat davasında mütahit ve inşaat mühendisi de dahil ediliyor...

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Polis sözcüsü Christos Andreou Cuma günü yaptığı açıklamada, polisin iade edilen Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat'ın davasıyla ilgili olarak Hukuk servisinden "talimat beklediğini" söyledi.
Kıbrıslı Türk avukat davasında mütahit ve inşaat mühendisi de dahil ediliyor...

Kuzeydeki Kıbrıs Rum mülklerinin yasadışı kullanımına karıştığı iddiasıyla çıkarılan Avrupa tutuklama emri uyarınca yılbaşı gecesi İtalya'da tutuklanan Kürşat'ın Perşembe gecesi Kıbrıs'a gelmesi bekleniyordu.

Andreou, dava dosyasının Cuma sabahı Hukuk servisine iletileceğini ve günün ilerleyen saatlerinde daha fazla talimat verilmesinin beklendiğini söyledi.

Ayrıca, aynı dava kapsamında, üç kişi hakkında daha Avrupa'da bekleyen tutuklama emirleri olduğunu açıkladı.

Bu kişiler arasında, Klepini'deki Kıbrıs Rum arazisi üzerine "Amaranta Valley Estate" olarak bilinen ve hiçbir zaman bitirilemeyen bir site inşa eden dolandırıcılıktan hüküm giymiş İngiliz vatandaşı Gary Robb da bulunmaktadır.

Diğerleri ise müteahhit Tuncel Tahir Soykan ve inşaat mühendisi Kutsal Tokatlıoğlu.

Kürşat, Soykan ve Tokatlıoğlu'nun Robb'un şirketi Aga Developments ile bağlantılı olduklarına inanılıyor. Şirket toplam 57 kişiyi kuzeyde hiç tamamlanmamış evler satın almaları için dolandırdı.

Robb, ülkesinde sahip olduğu gece kulübünün 1997 yılında uyuşturucu görevlileri tarafından basılmasının ardından kuzeye taşınmış ve şirketi kurmuştu.

Kürşat, 2022 yılında bir Kıbrıslı Türk tutuklunun öldürüldüğü göz önüne alındığında, Cumhuriyet'teki bir cezaevinde güvende olmayacağı gerekçesiyle ilk başta itiraz ettikten sonra 1 Şubat'ta kendi iadesine rıza gösterdi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Kürşat'ın "rehin alındığını" söylerken, tutuklanması kuzeyde yaygın bir şekilde siyasi amaçlı olarak algılanıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin konuya yaklaşımını eleştirerek, Cumhuriyet'in "kendi toprakları içinde bazı eylemleri suç sayarak, özellikle de Kıbrıslı Türkleri suç saymayı kolaylaştırarak ve Avrupa Birliği üyeliğinin getirdiği yasal avantajları kullanarak toplumlar arası ve devlet çapında çatışmalar yarattığını" söyledi.

Bu arada, Kürşat'ın eşi, kuzeyin 'meclis başkan yardımcısı' Fazilet Özdenefe'nin mensubu olduğu, kuzeyin ana muhalefet partisi CTP'nin lideri Tufan Erhurman da onaylamadığını ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının davayı "endişe koşulları yaratmak" için kullandığını söyledi ve tutuklanmasını "siyasi" bir çalışma olarak niteledi.

Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar'ın da Kürşat'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Erhurman ve Kuzey'in Başsavcısı Sarper Altıncık ile "kritik" bir toplantı yaptığı bildirildi.

Tatar'ın konuyla ilgili olarak şu ana kadar kamuoyuna yaptığı tek açıklama, davayı "yakından takip ettiğini" ifade etmek oldu.

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