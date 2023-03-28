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Kıbrıslı Türk 'Hellim' üreticisi AB kalite programı kapsamında PDO Sertifikası almaya hak kazandı

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Bugün ilk Kıbrıslı Türk 'Χαλλουμι' (Halloumi)/'Hellim' üreticisi AB kalite programı kapsamında Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) Sertifikası almaya hak kazandı.
Kıbrıslı Türk 'Hellim' üreticisi AB kalite programı kapsamında PDO Sertifikası almaya hak kazandı

'Χαλλουμι' (Halloumi)/'Hellim' isminin PDO olarak tescil edilmesinin ardından, yalnızca Kıbrıs adasında ürünle ilgili spesifikasyonda belirtilen gerekliliklere uygun olarak üretilen Halloumi/Hellim Avrupa Birliği'nde 'Χαλλουμι' (Halloumi)/'Hellim' olarak pazarlanabilir. Bu tescil, Yeşil Hattın her iki tarafındaki üreticilere ürünleri için PDO sertifikası başvurusunda bulunma imkânı sağlamaktadır.

 

Ada genelinde ilgili resmi denetlemeleri gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş uluslararası akredite bir kuruluş olan Bureau Veritas, Kıbrıs Türk toplumundaki ilk denetimi bu yılın Şubat ayında gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk toplumundan ilk üreticinin 'Χαλλουμι' (Halloumi)/'Hellim' PDO ürün spesifikasyonunda belirtilen gerekliliklere uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

Bureau Veritas'ın PDO denetim ve belgelendirme sistemi, 'Χαλλουμι' (Halloumi)/'Hellim'i PDO olarak tescil eden Komisyon Tüzüğü’nün uygulamaya konulmasından bu yana yürürlüktedir. Bu sistem kapsamında, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'nin etkin kontrolü altındaki alanlarda bulunan bazı Hellim üreticileri hâlihazırda PDO sertifikası almıştır. 

 

Bu arada, Kıbrıs Türk toplumunun Yeşil Hat üzerinden PDO ürünlerinin ticaretini yaparak AB kalite programından tam olarak faydalanabilmesi için yerine getirilmesi gereken AB hayvan ve halk sağlığı gerekliliklerine ilişkin tedbirler hala uygulanmayı beklemektedir.

 

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürü Mario Nava yapmış olduğu açıklamada “'Χαλλουμι' (Halloumi)/'Hellim' Kıbrıs adasındaki her iki toplumun ortak mirasıdır. Bugün atılan bu önemli adım, AB'ye tam üyeliğin somut faydalarının Kıbrıs Türk toplumu için mevcut olduğunu göstermekte ve Kıbrıslı Türkleri AB standartlarına uyum sağlama yönünde ilerlemeye teşvik etmektedir. Bu bağlamda, 'Χαλλουμι' (Halloumi)/'Hellim' PDO süreci mini bir yeniden birleşme laboratuvarıdır. Kıbrıs'taki her iki toplumla birlikte çalışmaya, aralarındaki güvenin yeniden inşasına katkıda bulunmaya ve adada kapsamlı çözüme giden yolu açmaya kararlıyız” diye belirtti.

 

Kısa Bilgi:

Kıbrıs'ın en çok bilinen peyniri olan 'Χαλλουμι' (Halloumi)/'Hellim'in 2021 yılında PDO olarak tescil edilmesi, Kıbrıs'ın her iki toplumundan üreticilerin bu AB kalite programından yararlanmasına olanak sağlamıştır.

 

Kıbrıslı Türk üreticilerin ürettiği 'Χαλλουμι' (Halloumi)/'Hellim'in Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak AB'de pazarlanmasına olanak tanımadan önce Kıbrıs Türk toplumunun AB'nin sağlık ve bitki sağlığı standartlarına ilişkin tedbirleri uygulaması gerekmektedir. Bunun 2024 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi beklenmektedir.

 

Komisyon, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında bu süreci ve Kıbrıs Türk süt sektörünü desteklemektedir.

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