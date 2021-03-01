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Kıbrıslı Türk Kazım'a ırkçı saldırı!

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Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen eski A Milli Futbol Takımı futbolcusu Colin Kazım Richards, İngiltere’de ırkçı saldırılara maruz kaldı.
Kıbrıslı Türk Kazım'a ırkçı saldırı!

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Türkiye A Milli Futbol Takımı eski futbolcusu annesi Kıbrıslı Türk olan Colin Kazım Richards, İngiltere’de ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Ada’da artan ırkçılık dalgasından nasibini alan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, takımının Nottingham ile 1-1 berabere kalmasının ardından sosyal medyada linç edildi. Karşılaşmanın 84. dakikasında attığı golle takımının beraberliği kurtarmasını sağlayan Türk futbolcu, bu sezon Championship’te oynadığı 25 maçta 7. golüne ulaştı.

Siyahi ve Pakistanlıları aşağılamak için kullanılan “Paki” kelimesiyle hedef alınan tecrübeli futbolcuya ilk destek kulübü Derby County’den geldi. “Seninleyiz Colin” yazılı mesajda, “Oyuncularımızdan Colin Kazım’ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Milli Takımlar resmi Twitter hesabı da konuyla ilgili destek mesajı yayınlarken, bu mesajı alıntılayan Kazım, “Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim” yazdı.

Wayne Rooney’den Colin Kazım’a övgü

Derby County’nin teknik direktörü Wayne Rooney, Nottingham Forest maçından sonra yaptığı açıklamada “Bir şekilde oyunda kalmayı başardık. Çocuklar teslim olmadığımızı ve mücadele ettiğimizi gösterdi. Colin bu anlamda büyük bir karakter gösterdi” diyerek 34 yaşındaki futbolcuyu övdü.

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