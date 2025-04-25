Kıbrıslı Türk Yüzücü Doğukan Ulaç, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı

22-25 Nisan tarihlerinde Antalya/Konyaaltı’nda düzenlenen Türkiye Açıksu Milli Takım Seçme ve Türkiye Açıksu Şampiyonası’nda mücadele eden Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç, 5 km’de 57:11.39 derecesiyle 6. sırada yer alırken, 10 km’de ise 02:02.20’lik derecesiyle 20 yaş üstü kategorisinde 3. oldu. Bu başarıyla, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan Ulaç, Avrupa’da mücadele edecek ilk Kıbrıslı Türk sporcu olma onurunu yaşadı.

Ulaç, Kayseri Tohm ile yaptığı antrenmanların meyvelerini almaya devam ettiğini belirterek, 28-31 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan’ın Stari Grad kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılacak. Ayrıca, Portekiz’in Setubal kentinde düzenlenecek Avrupa Kupası 2. ayağına katılma hakkı da kazandı.

Başarılarının ardında büyük destekçilerinin olduğunu vurgulayan Ulaç, teşekkürlerini şu isimlere iletti: “Başbakanımız Ünal Üstel’e, Spordan Sorumlu Müsteşarımız Hüseyin Cahitoğlu’na, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ve Dış İlişkiler Amirimiz Sertaç Bozatlı’ya; Girne Belediye Başkanı Murat Senkul ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na; en büyük sponsorum Acapulco Resort Convention SPA & Casino CEO’su Dimağ Çağıner’e; diğer sponsorlarım Asbank, Beimex Cyprus, Tüfekçi Group ve supplement sponsorum House Of Supplements ve BigJoy Sports’a; aileme, kız arkadaşıma, Kayseri Tohm Başantrenörü Ali Özmen’e, yardımcı antrenör Uğur Kartal’a, kulüp antrenörüm Emre Sevene ve başkanım İrfan Hattatoğlu’na ve son olarak beslenme konusunda bana büyük yardımı olan spor eczacısı Nilhan Uzman’a teşekkür ederim.”

Avrupa Şampiyonası’nda ilk 20’ye giren ve Türkler arasında ilk 2’ye giren Ulaç, 15-20 Temmuz tarihlerinde Singapur’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde edebilecek. Başarılı sporcu, sezon planlamasının sorunsuz ilerlediğini ve büyük hedefler için hazır olduğunu belirtti.