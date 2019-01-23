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Kıbrıslı Türkler AP seçimleri için özel seçmen listesine geçirilecek

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80 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün Avrupa Parlamentosu için Mayıs 2019’da yapılacak seçimlerde "özel seçmen listesinde" yer alıp, oy kullanacağı bildirildi.
Kıbrıslı Türkler AP seçimleri için özel seçmen listesine geçirilecek

Fileleftheros’un “80 Bin Kıbrıslı Türk Oy Kullanmak İçin Adres Değiştirecek” başlıklı haberde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Dimitris Dimitriu’nun konuyla ilgili açıklamasına yer verildi.

Dimitriu, Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerinde oy kullanabilmesi için, 2014’te yapılan yasal düzenlemeye göre, Güney Kıbrıs Nüfus Dairesi Sistemi’nden “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği edinmesi ve Nüfus Dairesi sistemine kaydedilen adresin KKTC’de olması gerekiyor.

2014’te 59 bin Kıbrıslı Türkün otomatikman oy hakkı edindiğini belirten Dimitriu, şu anda elde bulunan verilere göre Mayıs 2019 seçimleri için 80 binden fazla Kıbrıslı Türk otomatikman “özel seçmen listesine” geçirileceğini söyledi.  

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