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Kıbrıslı Türkler, AP seçmen kütüklerine otomatik kayıt olacaklar

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Rum İçişleri Bakanlığı Seçimler Dairesi Şefi Menelaos Vasiliu, 83 bin Kıbrıslı Türk’ün, Avrupa Parlamentosu seçimleri seçmen listesine otomatik olarak kaydedileceklerini açıkladı.
Kıbrıslı Türkler, AP seçmen kütüklerine otomatik kayıt olacaklar

Haravgi gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı Seçimler Dairesi Şefi Menelaos Vasiliu’nun Kıbrıslı Türkler’in, Avrupa Parlamentosu (AP) seçmen kütüklerine otomatik kayıt olacaklarına ilişkin açıklamasında, 83 bin Kıbrıslı Türk’ün AP seçimleri seçmen listesine otomatik olarak kayıt edileceklerini açıkladığını yazdı.

Haber göre Vasiliu; 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek AP seçimleri için kayıt edilecek Kıbrıslı Türkler’in listesinin 2 Nisan 2024 tarihinden sonra açıklanacağını belirtirken Kıbrıslı Türklerin kayıt edilmeleri için Kıbrıslı olmaları, 18 yaşından büyük olmaları ve KKTC’de ikamet ediyor olmaları gibi kriterlerin bulunduğunu vurguladı.

Vasiliu ayrıca, diğer AB vatandaşı seçmenlerin sayısının ise 11 bin 500 olduğunu belirtti.

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