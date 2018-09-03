“Kıbrıslı Türklerle ilişkiler daha da ileriye taşınmalı”

Kırgızistan’da yer alan Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede bir konuşma yaptı.

Türk dünyası olarak barış ve istikrarı yakından ilgilendiren her meseleye ilgi göstermeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu çerçevede Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü esasında çözümü için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde, Kıbrıslı Türklerin Türk Dünyası ile ilişkilerinin daha da ileriye taşınması, destek ve dayanışma sergilenmesi gerektiğini de belirterek, “Tıpkı Balkanlar gibi genel olarak Kuzey Afrika’yı, özellikle de Filistin’i, Türk dünyasının dışında görmüyoruz. Filistin meselesi adil ve kalıcı bir çözüme kavuşmadıkça yalnızca bölgesel değil, uluslararası güvenlik ve istikrarın tesisi de mümkün olmayacaktır.” diye konuştu.

Erdoğan, Filistin başta olmak üzere Suriye’den Irak’a, Yemen’den Afganistan’a kadar bölgede ve bölgenin ötesinde barış, adalet ve istikrarın temini için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı SooronbayCeenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ve Macaristan Başbakanı ViktorOrban’ın açılış konuşması sonrasında zirve basına kapalı devam ediyor.