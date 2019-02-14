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Kıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

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Limasol Genel Hastanesi’nde dün gerçekleşen yeni ölümle, domuz gribinden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.
Kıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Alithia ve diğer gazetelere göre halk arasında domuz gribi olarak bilinen Grip A nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 72 yaşındaki bir Rum dün öldü. Böylece 1 Aralık 2018’den bugüne kadar bu hastalıktan ölenlerin sayısı 8’e çıktı.

Rum Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık 2018’den bugüne kadar 47 ciddi vaka kaydedildiğini, bunlardan 11’inin halen tedavi altında olduğunu, 8’inin öldüğünü, geriye kalanının ise taburcu edildiğini açıkladı.

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