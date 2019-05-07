Kılıçdaroğlu: 7 hakim YSK içindeki çetenin organlarıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali yönünde karar veren Yüksek Seçim Kurulu üyelerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, kurulun 7 üyesi için "YSK içindeki çetenin organlarıdır" dedi ve bu kişilerin adlarını okudu. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

İmamoğlu: Bir avuç insanın yaptığı yanlış asla burada kalmayacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, Bir avuç insanın yaptığı bu yanlışın asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla cevapların verileceği konusunda yol yürüyeceğimizi belirtmek istedim" dedi.

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından "Gündemimiz demokrasiye vurulan darbedir. Bu darbeyi ortadan kaldırmak, duyarlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizlere, milletimize düşüyor" diye konuştu. .

İstanbulluların sorunlarını bildiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'mizin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracak tedbirleri, kararları partilerimizin genel başkanları ve yöneticileri alacaklar. Bizler de yola koyulacağız. En hızlı ve sağlıklı şekliyle süreci toparlayacağız. Elbette sorgulayacağımız ve hukuk yoluyla arayacağımız hususlar vardır."