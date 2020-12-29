  • BIST 1.460
  • Altın 446,490
  • Dolar 7,3871
  • Euro 9,0516
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

Kılıçdaroğlu, AİHM'in Demirtaş kararına ilişkin konuştu: Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir, tıpış tıpış uygulayacaklar

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileri ile yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, AİHM'in Demirtaş kararına ilişkin konuştu: Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir, tıpış tıpış uygulayacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği tahliye kararına yöneltilen tepkileri eleştirirken, "Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir. Ama ben söyleyeyim, tıpış tıpış uygulayacaklar. Başka seçenekleri yok" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileri ile yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı için aday olup olmayacağı sorulan Kılıçdaroğlu, bunun kendi iradesindeki bir olay olmadığını belirterek "Millet İttifakı ve onun liderleri karar verecek. Ama önce ilkeler belirlenecek. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ne kadar sürede geçeceğiz, anayasa değişikliği ne sürede gerçekleşecek bütün bunları konuşup bir protokol yapacağız. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı bundan sonra konuşulur" diye konuştu.

CHP lideri, parlamenter sisteme dönüşün yol haritası hazırlanırken hem Millet İttifakı hem de Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin çalışmalarındaki ortak noktalara göre hareket edileceğini söyledi.

Pınar Gültekin'in babasına telefon iddiası

Pınar Gültekin cinayetinde bir CHP Muğla milletvekilinin, aileyi arayarak davadan vazgeçmelerini istediği iddialarına "Cinayeti değil CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar. Milletvekilimiz 'Eğer ispat etsinler hem milletvekilliğinden hem de CHP'den istifa ederim' dedi. Bu kadar açık ve net" ifadesini kullandı.

"Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir"

Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği tahliye kararına yöneltilen tepkileri de eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hem devlet olarak uluslararası sözleşmenin altına imza atacaksınız, sonra dönüp 'AİHM kararını uygulamam' diyeceksiniz. Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir. Ama ben söyleyeyim. Tıpış tıpış uygulayacaklar, başka seçenekleri yok."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkek şiddeti son bulmuyor: Akademisyen Aylin Sözer, yakılarak katledildi!29 Aralık 2020 Salı 18:21
  • 2020’de Türk Dış Politikası…29 Aralık 2020 Salı 12:24
  • Yeni Akit yazarı Dilipak: Artık Bill Gates’e filan kızmıyorum28 Aralık 2020 Pazartesi 22:31
  • Türkiye'de Kaçak doğumhaneye baskın: 'Bakamıyorsanız bize satın'28 Aralık 2020 Pazartesi 22:15
  • Cem Yılmaz'dan SMA hastası Mert Adrian için 100 bin lira bağış28 Aralık 2020 Pazartesi 22:04
  • 'Yılın hekimi' seçilen Yavuz Durmuş, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti28 Aralık 2020 Pazartesi 21:46
  • 'Üniversiteler fuhuş evleridir' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı28 Aralık 2020 Pazartesi 21:30
  • Türkiye'de 'Yılın Hekimi' seçilmişti: Radyoloji uzmanı doktor koronavirüsten hayatını kaybetti28 Aralık 2020 Pazartesi 21:15
  • Depremde balkondan atlayanlar konuştu: 'Kendimi kaybettim, evde de yalnızdım'28 Aralık 2020 Pazartesi 20:15
  • Türkiye'de 257 kişi daha hayatını kaybetti; 15 bin 197 yeni 'vaka' tespit edildi28 Aralık 2020 Pazartesi 19:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti