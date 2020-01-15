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Kılıçdaroğlu: CHP olarak bizim de yanlışımız oldu, başörtüsünden sana ne kardeşim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlarla yaptığı buluşmada, 'CHP olarak bizim de eksiğimiz oldu, bizim de yanlışımız oldu. Zamanında Ankara'da oturduk oy istedik. Kadının başörtüsü sorununü Türkiye'nin sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim?'
Kılıçdaroğlu: CHP olarak bizim de yanlışımız oldu, başörtüsünden sana ne kardeşim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlarla yaptığı buluşmada, 'CHP olarak bizim de eksiğimiz oldu, bizim de yanlışımız oldu. Zamanında Ankara'da oturduk oy istedik. Kadının başörtüsü sorununü Türkiye'nin sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim?' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. 

"Muhtarlarla ilgili çok güzel şeyler söylenmiştir. Seçim zamanı oy kaygısından yapılan şeylerdir. Şu anda seçim yok ama ben size geldim. Sizleri Ankara'ya da çağırmadım. Artık eski siyaseti bir tarafa bırakmamız lazım" derken, şöyle konuştu:

  • CHP olarak bizim de eksiğimiz oldu, bizim de yanlışımız oldu. Zamanında Ankara'da oturduk oy istedik. Kadının başörtüsü sorununü Türkiye'nin sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim?
  • Son yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Türkiye'de nerede bir dert varsa gidiyoruz. Oy verir ya da vermez önemli değil. Bu ülkede yaşıyorsak ve onun bir derdi varsa gidip sormamız gerekir.
  • Bizim buradan milletvekilimiz yok, oyumuz da düşük ama bu bizim oturup konuşmamıza engel olmamalıdır. Varsa sorunumuz birlikte çözeceğiz. Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir.
  • Öncelikle bir muhtarlık temel kanununa ihtiyacımız var. 82 maddeyi bir araya getiren bir kanuna ihtiyacımız var. Bu kanunu biz teklif olarak hazırladık, muhtar derneklerine danıştık.
  • Milletvekilleri seçilirken birleşik oy pusulası var. Neden muhtarların yok. Niye çözmüyorlar, sizin için neden birleşik oy pusulası olmasın?
  • Her muhtarın mutlaka bir büro görevlisinin olması lazım. Bu aynı zamanda istihdam da yaratacak. Bize bağlı belediyelerde biz muhtarlara bir büro görevlisi tahsis ediyor. Ama bu tahsisin yasal olması lazım böylelikle siz yeri geldiğinde çıkar belediye başkanını eleştirirsiniz.
  • Muhtarların da bir bütçesinin olması lazım. Fakir geldi, çocuklar evde aç eğer muhtarın bütçesi olsa, o bütçeden halleder. Belediyeye ödenen emlak vergisinden yüzde 1 muhtarlara verilse ne olur? Bu bütçenin de denetlenmesi lazım. Eğer bir bütçe tahsis edilmişse, amacına uygun harcanması lazım.
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