Kılıçdaroğlu: CHP olarak bizim de yanlışımız oldu, başörtüsünden sana ne kardeşim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlarla yaptığı buluşmada, 'CHP olarak bizim de eksiğimiz oldu, bizim de yanlışımız oldu. Zamanında Ankara'da oturduk oy istedik. Kadının başörtüsü sorununü Türkiye'nin sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlarla yaptığı buluşmada, 'CHP olarak bizim de eksiğimiz oldu, bizim de yanlışımız oldu. Zamanında Ankara'da oturduk oy istedik. Kadının başörtüsü sorununü Türkiye'nin sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim?' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

"Muhtarlarla ilgili çok güzel şeyler söylenmiştir. Seçim zamanı oy kaygısından yapılan şeylerdir. Şu anda seçim yok ama ben size geldim. Sizleri Ankara'ya da çağırmadım. Artık eski siyaseti bir tarafa bırakmamız lazım" derken, şöyle konuştu: