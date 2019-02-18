Kılıçdaroğlu CHP'nin kedisinin kediler gününü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kediler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

“CHP’nin kedisi” olarak bilinen ve genel merkez inşaatından bu yana parti binasında yaşayan Şero’nun fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, göz kırpan bir emoji ile “Kentlerimizi ve tüm yaşam alanlarımızı sizler için yaşanabilir kılmak bizim sorumluluğumuzdur. #DünyaKedilerGünü kutlu olsun. Martın sonu sizin için de bahar” paylaşımı yaptı.

Şero adına açılan Twitter hesabından ise Kılıçdaroğlu’na ‘Teşekkür’ yanıtı geldi: