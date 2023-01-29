Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Genel Merkezi'nde Halk TV gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI

Kılıçdaroğlu, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara “Türkiye 2018 seçimlerinde yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır” diye yanıt vermesini yorumladı.

Kılıçdaroğlu, “Sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan gayet iyi bilir. Sıfırlama konusunda bir numaralı uzmandır. ‘Oğlum paraları sıfırladınız' diye ben demedim o dedi” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili tartışmalara ise Kılıçdaroğlu, “Hiçbir anayasa hukukçusu bunu kabul etmiyor kendi militanları dışında” diye yanıt verdi.

Seçim için 14 Mayıs tarihinin belirlenmesi ve “Yeter, söz milletin” sloganının seçilmesinin kendisi için sürpriz olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Gideceğini bilen bir insan, 14 Mayıs'ı Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde ikinci önemli bir tarih olsun diye düşünmüş olabilir -iyi niyetle düşünüyorum – mayısta olmasıyla haziranda olması arasında bir fark yok” diye konuştu.

“PARLAMENTODA OY KULLANMAYACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

*Biz 6 Nisan tarihini belirlemiştik. 6 Nisan tarihine kadar olursa biz buna destek veririz. Erdoğan daha sonra yapacağım diyorsa bizim ona destek vermeyeceğimizi altı lider açıkladı. Erdoğan, kendi istediği bir atmosferde seçimin yapılmasını istiyor.

*Ücretleri artıracağım, şunu artıracağım, bunu artıracağım diye yıllardır biz iktidar olduğumuzda yapacağız dediğimizi ‘ben yapıyorum' dedi. Tabi halk gerçeği biliyor. Kendi iradesiyle yapmadı. Bizim söylemlerimiz, baskımız üzerine ve halk tarafından da baskı geldi.

*Biraz daha gecikirse, Hazirana doğru atarsa enflasyon her ay yükseliyor. Yaptığı zamların bir anlamının kalmadığını halk da görecek o da görecek. ‘Enflasyonu tam yaşamadan oy kapabilir miyim' anlayışı içinde politika izliyor.

*Bu anlayışa kendisini hapseden birisinin seçimi kazanma şansı yoktur. Çünkü siz halkın beklediğini değil, kendi beklentileriniz üzerine bir seçim kuruyorsunuz.

*Bizim açımızdan 14 Mayıs, 15 Mayıs neyse hangi tarihte yapıyorsa getirsin sandığı koysun dedik. Ama parlamentoda oy kullanmayacağız. Tek yolu var, ‘meclisi feshediyorum' diyecek. Tek yetkisi var onun üzerine seçime gidecek.

*O da kendisine üçüncü kez cumhurbaşkanlığı hakkını tanımıyor. Ben anayasa hukukçusu değilim ama anayasa hukukçularını dinliyorum. Onlar üçüncü kez aday olamaz diyor. Açıklandığı zaman adaylar, büyük bir ihtimalle sade vatandaşlar da bazı hukukçular da YSK'ya başvuracaktır.

“HALK ZULÜM YAPILMASIN İSTİYORSA MİLLET İTTİFAKI’NA OYUNU VERECEK”

*Adım gibi biliyorum YSK diyecektir ki ‘Üçüncü kez aday olacaktır'. Kendisi YSK üyelerini belirledi. Perdenin arkasındaki dolapları biz bilmiyor muyuz? Yargıtay'ın hangi hale sokulduğunu, Danıştay'ın hangi hale sokulduğunu, orada militan yargıçların olduğunu bilmiyor muyuz? Bütün dünya biliyor. Biz de biliyoruz.

*Yargının yargı olmaktan çıktığını o da biliyor biz de biliyoruz. Aklı başında olan ve adaleti arayan herkes biliyor bu gerçeği.

Artık halk, sandığa gittiği zaman gerçekten de Millet İttifakı'na oyu demokrasi için vermeli. Adalet istiyorsa, hiç kimseye zulüm yapılmasın istiyorsa oyunu gelecek Millet İttifakı'na verecek.

ALTI LİDER YARIN SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLIYOR

Altı liderin yarın seçim beyannamesini açıklayacağını belirten Kılıçdaroğlu, 9 ana başlıkta 2 bin 300 vaadi içeren ortak mutabakat metninin paylaşılacağını bildirdi.

“YOL HARİTASINI CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAYACAK”

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasıyla ilgili liderlerin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Onu 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayımızın açıklandığı tarihte açıklanmasını ve onun tarafından açıklanmasının daha doğru olduğu düşünüldü. (Yol haritasını) cumhurbaşkanı adayı açıklasın diye bir eğilim belirdi. Biz de o eğilime evet dedik” dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN TARİH VERDİ

Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Altılı Masa toplantısında cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“13 Şubat’ta cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 13 Şubat’ta buluşacağız. 13 Şubat’ta karar alacağız. Bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur…Büyük bir olasılıkla 13’ünde karar alacağız. Cumhurbaşkanı adayımız diyelim ki 13’ünde değil de 23’ünde de kamuoyuna bir şekliyle ortak mutabakat metniyle açıklanır.”

“DAHA ÇOK MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK BİR YÖNTEM İZLEYECEĞİZ”

“Bakanlar kurulunun oluşumunda partilerin alacağı oyların oranları mı belli olacak?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Bu seçimlerde partilerin aldığı oy oranları çok belirleyici olmayacak. Nedeni de şu; eski seçim yasasına göre artık oylar, fazla oy alan partiye yazılıyordu. O parti milletvekilini fazla çıkarıyordu.

*Şimdiki modelde ise artık oylar artık sayılmıyor. Bizim parlamentoda anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlamamız için o zaman partiler arasında bir seçim iş birliğine gitmemiz lazım. Bazen CHP'nin logosu adı altında, bazen İYİ Parti'nin logosu altında seçime girilecek. Partilerin aldığı oy değil, partilerin çıkardığı milletvekilleri önemli olacak burada.

*Bu gerçeğin de bilinmesi lazım. Biz çok oy alacağız diye değil, en çok milletvekilini hangi seçenekte çıkarabiliriz bunun yöntemini izleyeceğiz.

*Diyelim ki ‘X' partisinin logosuyla gireceğiz. O zaman diğer partiler o ilde hiç oy almayacak ama daha fazla milletvekili çıkarmış olacağız. Sonra seçilen milletvekilleri doğal olarak kendi partilerine gitmiş olacaklar.