Kılıçdaroğlu: Erdoğan benden korkuyor,biliyor ki onu madara edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Gençlik Kolları Kongresi'nde kendisine atıfla söylediği "Hayatın korkuyla geçti, korkaksın, bitkinsin" sözlerini hatırlatarak, "AK Parti Gençlik Kolları'ndaki bütün gençleri seviyorum, sevgi ve saygımı gönderiyorum. Erdoğan hiç kimseden korkmaz sanıyorsunuz ama Erdoğan benden korkuyor. Çünkü onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Çok iyi biliyor ki, onu madara edeceğim" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekonomide bir buhran olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi reform paketini hatırlattı ve "2002'den bu yana 16'sı istihdamda teşvik olmak üzere 23 reform paketi açıkladılar. Açıklanan her paketten sonra işsizlik arttı, döviz tutunamadı, istihdam düştü. Ekonomik buhran ortaya çıktı. Türkiye'nin sorununu bunlar çözemezler. Bunların Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasitesi yok, kontrolü kaybetmiş vaziyetteler. Eski kalkınma planlarından cümleleri kopyalamışlar, 'biz ekonomi böyle düzelteceğiz' diyorlar, öyle düzelmez ekonomi" dedi.

CHP lideri, "Vatandaş bize, 'Kılıçdaroğlu, sen neleri düşünüyorsun, Türkiye ekonomik buhrandan nasıl çıkar?' diye sorabilir; şimdi bunu anlatacağım" diyerek şu 13 maddeyi sıraladı:

1- İsrafa son vereceğiz

2- Herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız.

3- Devlet yönetiminde kesinlikle liyakat olacak.

4- Kuruluş kanunlarına göre bağımsız olan kurumlara müdahale edilmeyecek.

5- Devleti yönetenlerin iş borçlanmada işledikleri ilk günah bizim iktidarımız döneminde asla olmayacak.

6- Ekonomik ve Sosyal Konsey'e işlem kazandıracağız.

7- Bütçe disiplinini tam sağlayacağız.

8- TBMM'de Kesin Hesap Komisyon'u kuracağız.

9- Ulusal Vergi Konseyi kuracağız ve vergide adaleti sağlayacağız.

10- Sayıştay'ın evrensel ölçülerde denetim yapmasını sağlayacağız.

11- Kaynakların en verimli ve güzel kullanılmasını sağlamak amacıyla Stratejik Planlama Teşkilatı kuracağız.

12- Türkiye siyasetini kirlilikten arındıracağız.

13- İzlenen kavgacı ve İhvan politikasını tamamen değiştireceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın 'Andımız'ın okunmaması konusunda verdiği karara ilişkin de konuşurken, "Ben Erdoğan'a 2013'te 'Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızsın, çık millete anlat' demiştim. Bunu söyledim 2013'te, cevap alamadım. Şimdi vatanını, milletini seven, AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime ve Bahçeli'ye seslenmek istiyorum: Erdoğan, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsız, çıkıp milletin önünde açıklasın. Açıklayabilir mi? Açıklayamaz" dedi.

"Andımızı Cumhur İttifakı kaldırdı" diyen Kılıçdaroğlu, MHP lideri ve Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'ye de seslenerek, "Bizim gibi, Andımız'ın okunmasını istiyorsan, yapacağın basit bir şey var. Açarsın Erdoğan'a telefon, 'Bu ant okunmadan kusura bakma bir daha bir araya gelemeyiz, ben ülkemi, bayrağımı seviyorum, Andımız'ın okunmasını istiyorum' dersin. Yapar mı? Göreceğiz" diye konuştu.