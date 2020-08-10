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Kılıçdaroğlu Yeni MYK'sını Belirledi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi.
Kılıçdaroğlu Yeni MYK'sını Belirledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi. MYK'da 4 yeni isim yer aldı, 12 kişi yerini korudu. Ayrıca 18 olan MYK üye sayısı da yeni dönemde 16’ya indi. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın ardından 16 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi. Kılıçdaroğlu, A takımını büyük ölçüde koruduğu MYK'da, 4 yeni isme yer verdi.

Kılıçdaroğlu tarafından 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri arasından belirlenen yeni MYK'da, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı değişmedi. Parti örgütlerini yeniden Oğuz Kaan Salıcı'ya teslim eden Kılıçdaroğlu, Parti Sözcülüğü'nde de Faik Öztrak ile devam kararı aldı.

İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin istifasıyla boşalan ve vekaleten yürütülen Genel Sekreterlik görevine ise İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke getirildi. Böylece CHP'de uzun bir aradan sonra genel sekreterlik görevine bir kadın milletvekili getirilmiş oldu. Daha önce son kadın genel sekreterlik görevini Bihlun Tamaylıgil yürütmüştü.

Önceki MYK'da çoğu ismin yerini koruduğu listede, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Fethi AçıkelOnursal AdıgüzelVeli AğbabaMuharrem ErkekGamze Akkuş İlgezdiBülent Kuşoğlu ve Lale Karabıyık aynı görevde kaldı.

MYK'da yer alan yeni isimler ise Ali ÖztunçAhmet AkınTaşkın Yüksel, Selin Sayek Böke oldu.

Kılıçdaroğlu, Gökçe Gökçen'i Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atarken, Gülizar Biçer Karaca da İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ahmet Akın Enerji, Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Doğa Hakları, Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Taşkın Yüksel ise Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Yeni MYK'da Ünal Çeviköz'ün yürüttüğü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Tuncay Özkan'ın yürüttüğü Basın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atama yapılmadı.

Kılıçdaroğlunun, 14'ünün milletvekili olduğu yeni MYK'sı şu isimlerden oluşuyor:

- Fethi Açıkel - Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu

- Onursal Adıgüzel - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

- Veli Ağbaba - İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkar ve Sivil Toplum Kuruluşları

- Ahmet Akın - Enerji, Alt Yapı Projeleri

- Muharrem Erkek - Hukuk ve Seçim İşleri

- Gökçe Gökçen - Gençlik Politikaları

- Gamze Akkuş İlgezdi - Tanıtım ve Halkla İlişkiler

- Lale Karabıyık- Eğitim Politikaları

- Gülizar Biçer Karaca - İnsan Hakları

- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler

- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri ? Parti Sözcüsü

- Ali Öztunç - Doğa Hakları-Çevre

- Oğuz Kaan Salıcı - Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme

- Yüksel Taşkın - Sosyal Politikalar

- Seyit Torun - Yerel Yönetimler

- Selin Sayek Böke - Genel Sekreter

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