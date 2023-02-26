Kılıçdaroğlu’na tam yetki verildi

CHP grup toplantısı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde basına kapalı yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayan toplantıya, deprem bölgesinde görevli milletvekilleri çevrim içi katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı toplantıda, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi” hazırlıkları görüşüldü.

CHP grubu, Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantı sonrası şunları söyledi:

“METİNDE BULAMAYACAĞINIZ BİR İSİM ÜZERİNDE ORTAKLAŞTILAR”

– Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz talep etti ve tamamına yakını söz haklarını kullandı. Kendileri aday belirleme noktasında metin üzerinde de ortaklaştılar. Aslında kendileri metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar; ancak bu aşamada Sayın Genel Başkanımızın Altılı Masa’nın ortak iradesine vurgu ve Altılı Masa’dan belirlenecek adayın, Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olması noktasındaki kararlılıkla bizlere çizdiği çerçeve üzerine metni sizlerle paylaşıyorum,

– CHP TBMM Grup Bildirisi: “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00’da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir.”

– Bu bildiri hem grup içi yönetmeliğimizin, Anayasa’nın seçim kanunlarının hem de siyasetin gerektirdiği tüm ihtiyaca cevap verecek en geniş şekilde kaleme alınmış, milletvekillerimizin kayıt altındaki toplantı sırasında beyanlarıyla ve hep birlikte ortaklaşılmış ve ardından grubumuzu temsilen 3 grup başkanı tarafından imza altına alınmıştır.