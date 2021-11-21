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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Sen kimsin de kimi affediyorsun"!

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı” diye seslendi.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Sen kimsin de kimi affediyorsun"!

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Erdoğan’ın 29 Temmuz 2016 tarihli konuşmasındaki, “Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve davalarımı geri çekiyorum” sözlerine atıfta bulunuldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu açıklamasına karşın sosyal medya hesabından, “Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun 4 ayrı tweet ile yaptığı açıklamaları şöyle:

“Şahıs çıkmış, ‘Kılıçdaroğlu'nu affediyorum’ söylemiyle, açtığı 17 davayı güya ‘Geri çekiyorum’ mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmenin zamanı.

2011’den bugüne kadar, Şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44’tür. Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır.

Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.

Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…” 

 

Duvar.

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