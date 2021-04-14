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Kimler ev karantinasına girecek? Elektronik bileklik uygulaması nasıl olacak?

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Kimler ev karantinasına girecek? Elektronik bileklik uygulaması nasıl olacak?
Kimler ev karantinasına girecek? Elektronik bileklik uygulaması nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı Açıklama 

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda ev karantinasına  onay verilen ve izin belgesi olan kişiler elektronik bileklik uygulama kapsamında"  Karantina Takip Sistemi " ne  dahil olacaktır . 

Bu kapsamdaki kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden önce " Güvende Kal" isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ödeme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. 

Sağlık Bakanlığı'nın ev karantinası değerlendirme komitesi aşağıdaki kriterleri belirlemiştir. 

•70 yaş üstü yaşlılar 
•12 yaş altı çocuklar 
•Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
•İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
•Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
•1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
•3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar 
•Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler 
•Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler 
•Otizm spekturumu
•Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
•Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar 
•Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler 
•Organ ve kök hücre nakilli hastalar 
•Gebelik

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