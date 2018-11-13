Kiprianu 65’inci yaşı için ada’nın Güney Batı ucundan Kuzey Doğu ucuna yürüyecek

Robert Kiprianu’nun, 65’inci yaş gününü, Ada’nın güney batısından kuzey doğusuna yürüyerek kutlayacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, 2’inci Dünya Savaşı’nın ardından Kıbrıs’tan İngiltere’ye göç edenlerden birinin büyük oğlu olan Robert Kiprianu’nun, İngiltere’de doğduğunu, 5 yıl önce ise 60’ıncı yaş gününü, Akama da dahil olmak üzere toplam 800 km’lik bisiklet sürüşüyle kutladığını anımsattı.

Kiprianu’nun ve beraberindekilerin, 65’inci yaş gününü ise, 13 Kasım’da Baf Kalesi’nden başlayarak Apostolos Andreas hedefine kadar yürümeyi, 30 Kasım sabahına kadar, oraya gitmeyi planladığını yazan gazete, Kiprianu ve beraberindekilerin, KKTC kısmında, bir Kıbrıslı Türk rehber eşliğinde, Bufavento Kalesi, Kantara, Beşparmaklar ve Dipkarpaz’dan geçerek, nihai hedefe ulaşacağını belitti.

Kiprianu’nun biyografisine de yer veren gazete, Kiprianu’nun, Oxford Üniversitesi Brasenose Koleji’ndeki ilk Kıbrıs kökenli öğrenci olduğunu, mezun olmasının ardından İngiltere ve ABD’de, Citibank, Salamon Brothers, AXA gibi önemli finans kuruluşlarında çalışmaya başladığını yazdı.

Habere göre, 2009 yılında emekli olan Kiprianu, o zamandan sonra finans sektöründeki yönetim kurullarında görev yapmakta. “Eurobank Kıbrıs”ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Kiprianu, Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmak isteyen Kıbrıslı öğrenciler için “Kiprianu Bursu”nu da oluşturdu.

Kiprianu, İngiltere ile Kıbrıs arasında mekik dokuyor.

“70’inci yaşını nasıl kutlayacaksınız” şeklindeki bir soru üzerine Kiprianu “ilk önceliğim hayatta kalmak” yanıtını verdi.