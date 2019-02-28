Kiprianu: “Durgunluk, Anastasiadis ve diğerlerinin işine geliyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 26 Şubat’ta gerçekleşen gayrı resmî görüşmesinin yankıları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 26 Şubat’ta gerçekleşen gayrı resmî görüşmesinin yankıları devam ediyor.

AKEL, süreçteki durgunluğun, Anastasiadis ve diğerlerinin işine geldiği eleştirisinde bulunurken, Rum Sözcü “Rum tarafı açısından Kıbrıs sorununun Güven Yaratıcı Önlemler ile kapanmadığını” belirtti.

Gazeteler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in Rum Ulusal Konseyi’ni yarın saat 09.00’da toplayarak, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaptığı gayrı resmî görüşme hakkında bilgilendireceğini haber verdi.

Haravgi “Durgunluk Anastasiadis ve Diğerlerinin İşine Geliyor… AKEL Genel Sekreteri: Dün De Suçlama Oyunu Oynadı” başlıklı haberinde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıs sorunundaki durgunluğun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anstasiadis ve diğerlerinin işine geldiği görüşünü ortaya koyduğunu yazdı.

“BAŞKAN ÖTEKİ TARAFI SUÇLAMA OYUNUNA BAŞLADI”

Habere göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in gayrı resmî görüşmesinden ortaya çıkanları “Astra” isimli radyoya değerlendiren Kiprianu, görüşme sonrasında ilan edilen GYÖ’leri olumlu bulduğunu belirtti. Kiprianu, “Ancak öz, Kıbrıs sorununun nasıl çözüleceğidir. Çabanın başarısızlığa uğrama görüntüsü ışığı altında Başkan dünden itibaren, öteki tarafı suçlama oyununa başladı” dedi.

Anastasiadis’in “Sayın Akıncı yetkilerin yerele aktarılmasıyla bile Kıbrıs Türk toplumunun her kararda bir olumlu oy hakkını idame ettirmesi gereğinde ısrar etti” dediğine dikkat çeken gazete, KKTC kaynaklı haberlere göre ise Akıncı, “merkezdeki yetkiler ne kadar daraltılsa bazıları kalacak ve bu kalacak olanların nasıl kullanılacağı önemlidir. Mesele, kalacak olan yetkilerin nasıl kullanılacağıdır” dediğini aktardı. Gazete, “Yani Sayın Akıncı’nın talep ettiği etkin katılımdır, başkanın iddia ettiği gibi her karar değil” ifadesine yer verdi.

Kiprianu, Anastasiadis’in desantralize federasyon fikri hakkında bilgi edinmek için yarınki Ulusal Konsey toplantısını bekleyeceğini açıkladı.

“KIBRIS SORUNU GYÖ’LERLE KAPANMIYOR”

Fileleftheros “Niyet Gösterdiler, İrade Var, Ancak…. Akıncı-Anastasiadis Görüşmesi Olumlu Mesajlar Verdi Ama Devamı Yok” başlıklı haberinde, yaklaşık 3 saat süren görüşmede her iki liderin de Kıbrıs sorununun ana yönlerindeki pozisyonlarını koruduklarını yazdı. Benzer nitelikte yeni görüşme yapma iradesine de sahip olduklarını gösteren liderlerin her ikisinin de, müzakerelerin yeniden başlamasına eskisinden çok daha gerçekçi yaklaştıklarını vurguladı.

Habere göre, Rum Sözcü Prodromos Prodromu, liderler görüşmesini “müzakere değil gayrı resmî bir görüşmeydi ama bu, yararlı olduğunu değiştirmiyor” diyerek “olumlu gelişme” diye niteledi.

Rum tarafı açısından Kıbrıs sorununun Güven Yaratıcı Önlemlerle kapanmadığını söyleyen Prodromu GYÖ’lerin şu andaki ana mesele olan, müzakerelerin yeniden başlamasının yerine geçemeyeceğini de belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in salı günkü açıklamasında, Haziran’dan önce müzakere olamayacağı değerlendirmesine katıldığını gösterdiğini hatırlatan gazete, Prodromu’nun ise dün “Kıbrıs Rum tarafı, ancak Haziran’dan ancak sonra müzakere olabilir görüşüne katılmıyor. Kıbrıs Rum tarafı referans şartlarında en kısa sürede mutabakat sağlanarak müzakerelerin başlaması gerektiği görüşündedir ” dediğine dikkat çekti.

“DESANTRALİZASYON, DİĞER MESELELERLE DE İLGİLİ”

Habere göre, Prodromu “desantralizasyon ile federal sistemin işleyebilir kılınması için yapılmakta olan tartışma, Başkan Anastasiadis’in de izah ettiği gibi, normal bir devletin üç ana ayağı (tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet ve tek vatandaşlık) Avrupa konuları ile ekonomi konuları dışında diğer meselelerle de ilgilidir” dedi. Prodromu şöyle devam etti:

“Sürekli tıkanıklık çıkabilir endişesi olmasın diye sistemin işleyebilirliğini başarmak için, etkin katılıma ve çeşitli organlarda bir olumlu Kıbrıs Türk oyu talebine dair görüşme ışığı altında diğer konular için desantralizasyon görüşülebilir.”

Gazeteye göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, liderler görüşmesinin sonucundan memnuniyetini, “Kıbrıs sorununda olumlu haberler işitmeyeli uzun zaman olmuştu” sözüyle dile getirdiği ancak DİSİ’nin de desteklediği herhangi bir GYÖ’nün, Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde çözüm bulma ana hedefinin altını oyamayacağı” görüşünü ortaya koydu.

“GYÖ’LERLE KALMAYIN”

Politis “GYÖ’lerle Kalmayın” başlıklı haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin dün yazılı açıklama yaparak, 26 Şubat’taki gayrı resmî görüşmeden ve özellikle iki GYÖ’nün hayata geçirilecek olmasından memnuniyet belirttiğini yazdı.

Habere göre, iki tarafın, ana meselelerde yakınlaşma sağlanması yönünde çalışmaya teşvik edildiği yazılı açıklamada, fiili durumun “sürdürülebilir olmadığına” işaret edildi.

Gazete, Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili Eroğlu-Anastaiadis görüşmeleri sırasında 11 Şubat Ortak Açıklaması ve 15 Mayıs 2015’te Akıncı ile Anastasiadis arasındaki müzakerelerin başlamasını kutlamak için yazılı açıklama yaptığını hatırlattı.

“LUTE İLE İŞBİRLİĞİ YAPIN”

Gazete, “Spehar: Lute İle İşbirliği Yapın” başlıklı haberinde ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın, Slovakya Büyükelçiliği tarafından dün Ledra Palace Otel’de Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilere verdiği davette yaptığı konuşmayı aktardı.

Gazete, davete Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, siyasi parti başkan ve temsilcileri, diplomatlar, dini liderler, teknik komiteler ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığına işaret etti.

Habere göre, Spehar, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un yürütmekte olduğu temasların Kıbrıs ve müzakerelerin geleceği açısından kritik olacağına dikkat çekerek, Lute ile işbirliği çağrısı yaptı.

GAZİLER GEÇİDİ İÇİN KULİS

Haravgi, Slovakya Büyükelçiliği’nin verdiği davet çerçevesinde “Kiracıköy Belediye Başkanı” Kiriakos Kareklas’ın Cumhurbaşkanı Akıncı ile Gaziler Sınır Kapısı açılması konusunu görüştüğünü öne sürdü.

Gazete, Kareklas’ın, davette baş konuşmacı olan Elizabeth Spehar’dan konuyu görüşmek için randevu istediğini, Spehar’ın da randevu konusunu kısa zamanda halletme sözü verdiğini yazdı.

Gazeteye göre Kareklas, Gaziler Sınır Kapısı konusunu davet çerçevesinde görüştüğü BM Barış Gücü’nün diğer yetkilileri, Fransa, İngiltere, ABD, Finlandiya, Hindistan v.b. büyükelçileri, Cumhurbaşkanlı Akıncı, Kıbrıs Tük ve Rum siyasi parti başkanları ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’e de iletti.