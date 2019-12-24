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Kışın bu besinlerle beslenin

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Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesi ile beraber enerji harcaması da artıyor.
Kışın bu besinlerle beslenin

Vücudumuz soğuktan kendini koruyabilmek için içeride sürekli çalışmaya ve ısı üretmeye devam ederken, gerekli kaynağı bulamadığında da yorgunluk ve çabuk acıkma kaçınılmaz oluyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan ”Kışın hem vücudumuzun enerjisini yükseltmeye hem de tok tutmaya yardımcı olan bazı besinler var. Bu besinler aynı zamanda tatlı isteğinin de önüne geçebiliyor. Bu soğuk kış günlerinde bu besinlerin tüketimine daha fazla özen göstererek hem sağlıklı hem enerjik olmak mümkün” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, kışı enerjik geçirmenizi sağlayacak 6 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

 

Somon

Somonun en bilinen özelliği omega 3’ten zengin olması. Fakat son yıllarda yağda eriyen bir vitamin türevi olan ve çok kuvvetli bir antioksidan özelliği olan aksaksantinden de somonun çok zengin olduğu bulundu. Aksaksantin gençleştirmekten tutun bağışıklığı güçlendirmesine ve enerji metabolizmasına kadar bir çok yerde vücudumuzu olumlu anlamda destekliyor. Haftada 1 kez 150-200 gr somon tüketmekte fayda var. Fakat balığın temiz denizlerden elde edilmiş olması çok önemli.

 

Ceviz, fındık, badem

Hem omega 3 içeriğinin yüksek olması hem de B12’den zengin olması kuruyemişlerin enerji veren yiyecekler içinde önemli biryerde olmasını sağlıyor. Aynı zamanda magnezyum ve demirden de zengin olan ceviz, fındık ve bademi taze olarak her gün 1 avuç tüketebilirsiniz.

 

Nar

Nar, kış meyveleri içinde hem C vitamininden çok zengin hem de enerjimizi artıran bir meyve. Kış aylarında haftada bir kaç kez tüketmekte fayda var. Fakat düzenli antihipertansif ve diüretik ilaç alanların tüketmemesi gerekiyor.

 

Kırmızı et

Kırmızı et demir içeriği yüksek ve insan vücuduna biyoyararlılığı en yüksek demiri içeren bir besin. Demir kan hücrelerinin yapısında bulunuyor. Ülkemizde özellikle kadınların bir çoğunda demir eksikliğine bağlı kansızlık sıklıkla görülüyor. Vücutta enerji düşüklüğüne de yol açan önemli bir sağlık sorunu olan kansızlığa karşı, haftada 3 kez birer porsiyon et tüketin. Kırmızı et, vücudun enerjik olmasına da katkı sağlıyor.

 

Lahana

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan “Doğal su atıcı özelliği ile zaten diyetlerin vazgeçilmezi olan lahana bu özelliği ile enerji veren besinler arasında yer alır. Ödemin azalması, dolaşımın hızlanması, dolayısıyla enerji harcamasının artması demektir. Tam da mevsimin sebzesi olması nedeni ile haftada en az 1 kez lahanayı tüketmekte fayda var” diyor.

 

Yulaf

Yulaf posa içeriği yüksek bir besin olduğundan kompleks karbonhidratı olan bir tahıl. Diğer bir çok tahıla göre yavaş kana karışması sayesinde insülin salınımı artmıyor. Kan şekeri hızlı yükselip düşmediğinden de enerji veren besinlerin arasında yer alıyor. Ayrıca içerdiği betaglukan sayesinde sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlayarak enerji üretimine katkıda bulunan yulafı, haftada 2-3 kez kahvaltı yerine veya ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

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