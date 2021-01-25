Kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlükte

Kısmi sokağa çıkma yasağı, corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 1 Şubat sabahına kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan emirnameye göre, ülke genelinde gece 22.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak. Yasağa uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılacak
Kısmi sokağa çıkma yasağı, corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 1 Şubat sabahına kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan emirnameye göre, ülke genelinde gece 22.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak. Yasağa uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılacak pic.twitter.com/2llByZ24qU— Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) January 25, 2021
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