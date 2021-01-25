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Kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlükte

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Kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlükte
Kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlükte

Kısmi sokağa çıkma yasağı, corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 1 Şubat sabahına kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan emirnameye göre, ülke genelinde gece 22.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak. Yasağa uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılacak

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