  • BIST 91.387
  • Altın 213,528
  • Dolar 5,3440
  • Euro 6,0564
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Kişmir: “Geldiğimiz aşamada toplumsal varoluş kavgası verilmesi artık kaçınılmazdır”

» »
Yazılı açıklama yapan Kişmir, KTÖS ile birlikte toplumsal her türlü mücadelede omuz omuza yürüyeceklerini belirterek, “Bu bir varoluş kavgasıdır ve Basın-Sen her daim olduğu gibi bu kavgada yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.
Kişmir: “Geldiğimiz aşamada toplumsal varoluş kavgası verilmesi artık kaçınılmazdır”

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, gelinen aşamada toplumsal varoluş kavgası verilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) dün Meclis önünden yaptığı eylem ve grev çağrısına destek belirtti.

Yazılı açıklama yapan Kişmir, KTÖS ile birlikte toplumsal her türlü mücadelede omuz omuza yürüyeceklerini belirterek, “Bu bir varoluş kavgasıdır ve Basın-Sen her daim olduğu gibi bu kavgada yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.
Kişmir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bugüne kadar, yani 44 yıldır seçimler, siyasi partiler ve kurulan hükümetlerle geldiğimiz nokta ortadadır. Ankara’nın dayatmalarına boyun eğen ve kendi toplumunun çıkarlarını değil, Ankara’nın çıkarlarını öncelik haline getiren gelmiş geçmiş tüm hükümetler bizlere göstermiştir ki, toplumsal bir mücadele verilmeden bu bataklıktan kurtulmak mümkün değildir”
Hedeflerinin Kıbrıslıların bu topraklarda var olabilmesi ve bu topraklara kök salabilmesi olduğunu kaydeden Kişmir, bölünmüş değil birleşik bir Kıbrıs’a ulaşmanın en öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.
Bu bağlamda ilerici örgütlerin yapacakları tüm eylem ve grevlere destek vereceklerini açıklayan Kişmir, diğer ilerici örgütleri de bu çerçevede net bir tavır ortaya koymaya davet etti.
Kişmir, “Evet, biz tarafız, kültürümüzün, toplumumuzun, barışın ve özgürlüğün tarafıyız” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basın-Sen: Geldiğimiz noktada toplumsal varoluş kavgası verilmesi artık kaçılmazdır13 Aralık 2018 Perşembe 14:25
  • Tatar’dan Ankara’daki tren kazasından dolayı başsağlığı mesajı13 Aralık 2018 Perşembe 14:20
  • Meclis’te bütçe görüşmeleri üçüncü gününde…13 Aralık 2018 Perşembe 14:15
  • KTBB heyeti Macaristan’da temaslarda bulundu13 Aralık 2018 Perşembe 14:10
  • BKP KTÖS’ü ziyaret etti13 Aralık 2018 Perşembe 14:05
  • Sarıçizmeli'den Mağusa,Y.Boğaziçi ve İskele Belediye Başkanlarına gönderme13 Aralık 2018 Perşembe 14:04
  • Çocuk İstismarı” Sempozyumu yapılıyor13 Aralık 2018 Perşembe 14:01
  • Sol Hareket 2019 bütçesinde sağlık, eğitim ve turizme ayrılan payı eleştirdi13 Aralık 2018 Perşembe 14:00
  • Ünlü oyuncu tedavisi için Kıbrıs’a geldi13 Aralık 2018 Perşembe 13:45
  • 2'si Kıbrıslı Türk 12 kişi aranıyor13 Aralık 2018 Perşembe 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti