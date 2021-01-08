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KITOB: "Bulaşıcı Hastalıkları Üst Kurulu Ucube Kararlar Alıyor"

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Bu eylemimize Turizmin Kurumsal temsilcileri olan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Casino işletmecileri Birliği (CIB) büyük bir sorumluluk üstelenerek koşulsuz destek belirtmişlerdir.
KITOB: "Bulaşıcı Hastalıkları Üst Kurulu Ucube Kararlar Alıyor"

Adına “Covid-19 Salgınıyla Mücadele” denilen süreçte, her türlü devlet desteğinden yoksun bırakılan, ötekileştirilerek sokakta bırakılan, hükümetin ve/veya “Bulaşıcı Hastalıkları Üst Kurulu” olarak bildiğimiz “Kurulun” aldığı ucube kararlarla çalışamaz duruma getirilen Turizm Sektörünün çalışanları olarak biz “TURİZM EMEKÇİLERİYİZ”.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sayısı 20.000’i bulan biz “Turizm Emekçileri”, yaşadığımız zorlukları görmek istemeyen gözlere göstermek, duymak istemeyen kulaklara duyurmak, anlamak istemeyen zihniyetlere anlatmak ve hissetmeyen kalplere dokunmak amacıyla bir eylem organizasyonu yaptık.

Bu eylemimize Turizmin Kurumsal temsilcileri olan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Casino işletmecileri Birliği (CIB) büyük bir sorumluluk üstelenerek koşulsuz destek belirtmişlerdir. Ayrıca Turizm sektöründen kazanç sağlayan sektörlerin temsilcileri degerçekleştireceğimiz bu eyleme katılım sağlayabilecekleri yönünde destekleri olduğunu ifade etmişlerdir.

07 Ocak 2021 Perşembe yani bugün, Cumhuriyet Meclisi önünde toplanıp, Başbakanlığa doğru yürüyüş yapıp Başbakanlık önünde yapacağımız basın açıklamasıyla sonlandıracağımız eylemimize izin almak için devletin kurumlarına müracaatlarımızı yaptık. Ancak yaptığımızmüracaatlara öncesinde olumsuz bir cevap gelmemiş olup, eylemin gerçekleştirilmesine saatler kala Bulaşıcı Hastalıkları Üst Kurulunun, “Eylemin gerçekleştirilmesinin aldıkları karara ve dolayısıyla da yasaya aykırı olduğunu” söyleyerek, eylemin yapılmasının yasal olmadığını bildirmiş ve Anayasanın (24)’üncü ve (32)’nci maddesindeki haklarımızı kullanmamıza engel olmuşlardır.

Sağlık kuralları gözetilerek alındığı iddia edilen eylemin iptaline yönelik bu karara uyacağımızı ve eylemin ileriki bir tarihe ertelendiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

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