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Kızılderililer yine yerinden oluyor!

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Dünyada yaşanan küresel iklim krizi ABD’de yaşayan Kızılderilileri derinden etkiledi. Alaska’dan Florida’ya kadar birçok Kızılderili kabilesi yükselen su seviyeleri, fırtınalar ve seller nedeniyle yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kaldı.
Kızılderililer yine yerinden oluyor!

Batı Washington’da yaşayan Quileute kabilesinin üyelerinden Alice Ryan, "İklim krizi kelimenin tam anlamıyla kabilenin topraklarının bir kısmını alıp okyanusa boşaltıyor" dedi.

ABD’nin başkenti Washington’un batısında yaşayan Kızılderili kabilelerinin, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinden büyük oranda etkilendiği ortaya çıktı.

Olympic Yarımadası’nın çevresinde yaşayan kabilelerin küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle başka yerlere göçmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Bölgenin coğrafi yapısının sel ve tsunamiye uygun olması nedeniyle yükselen deniz seviyelerinden etkilenen kabilelerin şiddetli fırtınalar nedeniyle toprak sürüklenmesinden dolayı yaşamları derinden etkileniyor.

Özellikle Batı Washington’da yaşayan Quileute kabilesinin yaklaşık 400 kişiden oluşan nüfusu, şimdi iklim değişikliği nedeniyle Pasifik Okyanusu’nun yükselen suları tarafından tehdit ediliyor.

Yarımadanın batı ucundaki Quileute Kabile Okulu'nda okuyan öğrenci Jaedyn Black CBC’ye verdiği demeçte, "Su, kültürümüzün büyük bir parçası" dedi.

Uzun zamandır kabile halkının toplandığı bir ağacı işaret eden Black, ağacın zar zor ayakta kaldığını ve bu durumun çok üzücü olduğunu söyledi.

Kabile okulunda fen bilgisi öğretmeni olan Alice Ryan, iklim değişikliğinin topraklarını bu kadar hızlı etkilemesinin "şok edici" olduğunu söyledi.

Ryan, "Kelimenin tam anlamıyla Quileute Kabilesi'nin topraklarının bir kısmını alıp okyanusa boşaltılıyor" dedi.

İklim değişikliğinin etkilerinin kabile okulunun eşiğine geldiği belirtilirken, yükselen okyanus sularından uzakta bir tepenin üzerine yeni bir okul inşa etmeye başladıkları aktarıldı.

Öğrenci Black, "Üzücü ve gerçekten farklı olacak çünkü çoğumuzun büyüdüğü yer burası, çünkü bu manzarayı göremeyeceğiz" dedi.

ABD Kongresi de, Quileute'nin kıyıya yakın evlerini terk etmesi durumunda yeni bir kabile köyü için yeni okulun yakınındaki milli park alanını kullanma izni verdiğini duyurdu.

ABD’de Alaska'dan Florida'ya kadar Kızılderili kabilelerinin çoğu benzer durumu yaşıyor.

Bir diğer kabilede yaşayan Ann Penn Charles, atalarını onurlandırmak için elinden geldiğince uzun süre dayanmayı planladığını söyledi.

Charles, "Tabiat Ana beni harekete geçirene kadar hareket etmeyeceğim" derken, "En zor şey bu, biliyor musun? Toprağımızdan vazgeçmek istemiyoruz” diye konuştu.

 

NTV

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